Аль-Наср - Аль-Садд 24 Ноября прямая трансляция

24 Ноября 2026 года в 21:15 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК , Западный регион. 5-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Аль-Наср Эр-Рияд, Саудовская Аравия Аль-Садд Доха, Катар Главные тренеры Ангелос Постекоглу Рэзван Луческу История личных встреч 02.12.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 6-й тур 1 : 2 29.04.2021 Лига чемпионов АФК - 2021 Группа D. 6-й тур 1 : 2 17.04.2021 Лига чемпионов АФК - 2021 Группа D. 2-й тур 3 : 1 21.09.2020 Лига чемпионов АФК - 2020 Группа D. 5-й тур 1 : 1 11.02.2020 Лига чемпионов АФК - 2020 Группа D. 1-й тур 2 : 2 16.09.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 1/4 финала. 1-й матч 3 : 1 26.08.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 1/4 финала. 2-й матч 2 : 1 Турнирная таблица Западный регион № Команда И О 1 Аль-Айн 5 13 2 Аль-Хиляль 5 10 3 Эстегляль 5 10 4 Шабаб Аль-Ахли 4 9 5 Аль-Кадисия 4 8 6 Аль-Ахли 5 8 7 Эш-Шамаль 5 8 8 Аль-Иттихад 5 7 9 Аль-Васл 4 6 10 Аль-Наср 3 6 11 Аль-Кува 5 6 12 Нефтчи Ф 5 5 13 Аль-Садд 4 2 14 Трактор 5 2 15 Пахтакор 5 2 16 Аль-Гарафа 5 0 Восточный регион № Команда И О 1 Виссел Кобе 4 12 2 Касима Антлерс 4 10 3 Гамба Осака 4 8 4 Касива Рейсол 4 7 5 Шанхай Порт 4 7 6 Киото Санга 4 7 7 Джохор Дарул Тазим 4 7 8 Чонбук Хёндэ Моторс 4 7 9 Бэйцзин Гоань 4 7 10 Тэджон Хана Ситизен 4 4 11 Конган Ханой 4 4 12 Бурирам Юнайтед 4 3 13 Порт 4 3 14 Ратчабури 4 1 15 Пхохан Стилерс 4 1 16 Ньюкасл Джетс 4 0