Аль-Наср - Аль-Садд 24 Ноября прямая трансляция
24 Ноября 2026 года в 21:15 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Западный регион. 5-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Аль-Садд
Доха, Катар
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Рэзван Луческу
История личных встреч
|02.12.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 6-й тур
|1 : 2
|29.04.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|Группа D. 6-й тур
|1 : 2
|17.04.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|Группа D. 2-й тур
|3 : 1
|21.09.2020
|Лига чемпионов АФК - 2020
|Группа D. 5-й тур
|1 : 1
|11.02.2020
|Лига чемпионов АФК - 2020
|Группа D. 1-й тур
|2 : 2
|16.09.2019
|Лига чемпионов АФК - 2019
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 1
|26.08.2019
|Лига чемпионов АФК - 2019
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1
Турнирная таблица
Западный регион
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Айн
|5
|13
|2
|Аль-Хиляль
|5
|10
|3
|Эстегляль
|5
|10
|4
|Шабаб Аль-Ахли
|4
|9
|5
|Аль-Кадисия
|4
|8
|6
|Аль-Ахли
|5
|8
|7
|Эш-Шамаль
|5
|8
|8
|Аль-Иттихад
|5
|7
|9
|Аль-Васл
|4
|6
|10
|Аль-Наср
|3
|6
|11
|Аль-Кува
|5
|6
|12
|Нефтчи Ф
|5
|5
|13
|Аль-Садд
|4
|2
|14
|Трактор
|5
|2
|15
|Пахтакор
|5
|2
|16
|Аль-Гарафа
|5
|0
Восточный регион
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Виссел Кобе
|4
|12
|2
|Касима Антлерс
|4
|10
|3
|Гамба Осака
|4
|8
|4
|Касива Рейсол
|4
|7
|5
|Шанхай Порт
|4
|7
|6
|Киото Санга
|4
|7
|7
|Джохор Дарул Тазим
|4
|7
|8
|Чонбук Хёндэ Моторс
|4
|7
|9
|Бэйцзин Гоань
|4
|7
|10
|Тэджон Хана Ситизен
|4
|4
|11
|Конган Ханой
|4
|4
|12
|Бурирам Юнайтед
|4
|3
|13
|Порт
|4
|3
|14
|Ратчабури
|4
|1
|15
|Пхохан Стилерс
|4
|1
|16
|Ньюкасл Джетс
|4
|0
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