Фейеноорд - Порту 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
24 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Порту
Порту, Португалия
|1
|вр
|Тьярк Эрнст
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|24
|зщ
|Тейс Крайевелд
|16
|зщ
|Хавьер Лопес
|35
|зщ
|Мика Мармоль
|28
|пз
|Уссама Таргаллин
|34
|пз
|Шарль Ванхаутте
|8
|пз
|Гиваи Зехиэль
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|19
|нп
|Начо Ферри
|10
|нп
|Лучано Валенте
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|52
|зщ
|Мартин Фернандеш
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|13
|пз
|Пабло Росарио
|10
|пз
|Габри Вейга
|19
|нп
|Андре Силва
|11
|нп
|Пепе
|17
|нп
|Борха Сайнс
Главные тренеры
|Джованни ван Бронкхорст
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|12.12.2019
|Лига Европы
|Группа G. 6-й тур
|3 : 2
|03.10.2019
|Лига Европы
|Группа G. 2-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Комо
|4
|9
| 5
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Брюгге
|4
|9
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|4
|9
| 11
Плей-офф
|Бетис
|4
|9
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|4
|9
| 13
Плей-офф
|Бавария
|4
|8
| 14
Плей-офф
|Штутгарт
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Интер М
|4
|6
| 16
Плей-офф
|ЛАСК
|4
|6
| 17
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Рома
|4
|4
| 21
Плей-офф
|Шахтёр
|4
|4
| 22
Плей-офф
|Викинг
|4
|4
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|4
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|4
|25
|Будё-Глимт
|4
|4
|26
|Порту
|4
|3
|27
|Наполи
|4
|3
|28
|Вильярреал
|4
|3
|29
|АЕК Афины
|4
|3
|30
|РБ Лейпциг
|4
|3
|31
|Сабах
|4
|3
|32
|Фейеноорд
|4
|3
|33
|Ланс
|4
|3
|34
|Славия П
|4
|1
|35
|Лилль
|4
|1
|36
|Слован Бр
|4
|0
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