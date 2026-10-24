Будё-Глимт - ЛАСК 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 8200
24 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
ЛАСК
Линц, Австрия
|12
|вр
|Никита Хайкин
|20
|зщ
|Фредрик Шёвольд
|4
|зщ
|Один Бёртуфт
|15
|зщ
|Фредрик Бьёркан
|5
|зщ
|Хайтам Алеесами
|7
|пз
|Патрик Берг
|19
|пз
|Сондре Брунстад
|8
|пз
|Сондре Эукленн
|21
|нп
|Андреас Хельмерсен
|11
|нп
|Оле-Дидрик Бломберг
|10
|нп
|Йенс Петтер Хёуге
|1
|вр
|Лукас Юнгвирт
|4
|зщ
|Ксавье Мбуямба
|43
|зщ
|Алемао
|25
|зщ
|Иван Дибанго
|6
|зщ
|Мелайро Богард
|21
|зщ
|Маноэль Верхаге
|20
|пз
|Каспер Йоргенсен
|10
|пз
|Роберт Любичич
|30
|пз
|Саша Хорват
|7
|нп
|Самуэль Адениран
|8
|нп
|Мозес Усор
Главные тренеры
|Хьетиль Кнутсен
|Дитмар Кюбауэр
История личных встреч
|20.11.2026
|Норвегия — Элитсерия
|27-й тур
|2 : 4
|08.11.2026
|Норвегия — Элитсерия
|26-й тур
|0 : 2
|03.11.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 0
|30.10.2026
|Норвегия — Элитсерия
|25-й тур
|3 : 2
|24.10.2026
|Норвегия — Элитсерия
|12-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Комо
|4
|9
| 5
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Брюгге
|4
|9
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|4
|9
| 11
Плей-офф
|Бетис
|4
|9
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|4
|9
| 13
Плей-офф
|Бавария
|4
|8
| 14
Плей-офф
|Штутгарт
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Интер М
|4
|6
| 16
Плей-офф
|ЛАСК
|4
|6
| 17
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Рома
|4
|4
| 21
Плей-офф
|Шахтёр
|4
|4
| 22
Плей-офф
|Викинг
|4
|4
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|4
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|4
|25
|Будё-Глимт
|4
|4
|26
|Порту
|4
|3
|27
|Наполи
|4
|3
|28
|Вильярреал
|4
|3
|29
|АЕК Афины
|4
|3
|30
|РБ Лейпциг
|4
|3
|31
|Сабах
|4
|3
|32
|Фейеноорд
|4
|3
|33
|Ланс
|4
|3
|34
|Славия П
|4
|1
|35
|Лилль
|4
|1
|36
|Слован Бр
|4
|0
Кто победит?
2 голосов болельщиков