Леванте - Эльче 23 ноября обзор матча
Дата публикации: 24-11-2026
Леванте
1 : 1
Эльче
События матча Леванте - Эльче
-5'
Luís Castro
22'
⇄
Начо Перес / Джереми Тольян
40'
Аисса Манди
46'
⇄
Тома Лема / Абиэль Осорио
53'
Тьяго Фернандес
56'
⇄
Марк Сантос / Мануэль Санчес
62'
⚽
Рой Ревиво (0 - 1)
66'
⇄
Мартим Нету / Гонсало Вильяр
71'
Ориоль Рей
78'
⇄
Петар Ратков / Иван Ромеро
78'
⇄
Этта Эйонг / Ориоль Рей
81'
⇄
Тете Моренте / Лукас Сепеда
81'
⇄
Матия Барзич / Рой Ревиво
84'
Федерико Редондо
88'
⚽
Даниэль Рекена (1 - 1)
90'
⇄
Грейди Диангана / Тома Лема
90+4'
Даниэль Рекена
Составы команд
Леванте
Валенсия
Эльче
Эльче
|13
|вр
|Мэтью Райан
|22
|зщ
|Джереми Тольян
22'
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
56'
|2
|зщ
|Айсса Манди
|7
|пз
|Рохер Бруге
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|6
|пз
|Даньель Рекена
|20
|пз
|Ориоль Эренас
78'
|24
|нп
|Тьяго Фернандес
|9
|нп
|Иван Ромеро
77'
|29
|зщ
|Начо Перес
22'
|33
|Marc Santos
56'
|10
|нп
|Петар Ратков
77'
|21
|пз
|Карл Эдуард Этта Эйонг
78'
|1
|вр
|Матиас Дитуро
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|3
|зщ
|Рой Ревиво
81'
|5
|пз
|Федерико Редондо
|47
|пз
|Хави Морсильо
|11
|пз
|Херман Валера
|2
|пз
|Буба Сангаре
|12
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
66'
|21
|нп
|Лукас Сепеда
81'
|14
|нп
|Фер Ниньо
|24
|нп
|Абьель Осорио
46'
|18
|пз
|Тома Лемар
46'90'
|16
|пз
|Мартим Нету
66'
|26
|зщ
|Матиа Барзич
81'
|20
|пз
|Тете Моренте
81'
|19
|пз
|Грэйди Диангана
90'
Запасные
|1
|вр
|Пабло Куньят
|14
|зщ
|Хорхе Кабельо
|17
|зщ
|Виктор Гарсия
|3
|зщ
|Ифеаньи Ндукве
|18
|пз
|Энзо Бардели
|27
|пз
|Пако Кортес
|5
|пз
|Уго Сотело
|11
|нп
|Yanis Musuayi
|13
|вр
|Алехандро Итурбе
|6
|зщ
|Педро Бигас
|15
|зщ
|Кевин Ломонасо
|10
|пз
|Факундо Буонанотте
|17
|пз
|Хосан
|9
|нп
|Эсекьель Понсе
|30
|нп
|Альваро Падилья
Главные тренеры
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
|Мартин Ансельми
Голы
Рой Ревиво
Херман Валера
0:1
62'
Даньель Рекена
Хон Андер Оласагасти
1:1
88'
Наказания
Айсса Манди
40'
Тьяго Фернандес
53'
Ориоль Эренас
71'
Федерико Редондо
84'
Даньель Рекена
90+5'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Леванте - Эльче, который состоялся 23 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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