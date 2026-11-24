Леванте - Эльче 23 ноября обзор матча Дата публикации: 24-11-2026 Леванте 1 : 1 Эльче События матча Леванте - Эльче -5' Luís Castro 22' ⇄ Начо Перес / Джереми Тольян 40' Аисса Манди 46' ⇄ Тома Лема / Абиэль Осорио 53' Тьяго Фернандес 56' ⇄ Марк Сантос / Мануэль Санчес 62' ⚽ Рой Ревиво (0 - 1) 66' ⇄ Мартим Нету / Гонсало Вильяр 71' Ориоль Рей 78' ⇄ Петар Ратков / Иван Ромеро 78' ⇄ Этта Эйонг / Ориоль Рей 81' ⇄ Тете Моренте / Лукас Сепеда 81' ⇄ Матия Барзич / Рой Ревиво 84' Федерико Редондо 88' ⚽ Даниэль Рекена (1 - 1) 90' ⇄ Грейди Диангана / Тома Лема 90+4' Даниэль Рекена Составы команд Леванте Валенсия Эльче Эльче 13 вр Мэтью Райан 22 зщ Джереми Тольян 22' 4 зщ Адриан Де Ла Фуэнте 23 зщ Мануэль Санчес 56' 2 зщ Айсса Манди 7 пз Рохер Бруге 8 пз Хон Андер Оласагасти 6 пз Даньель Рекена 20 пз Ориоль Эренас 78' 24 нп Тьяго Фернандес 9 нп Иван Ромеро 77' 29 зщ Начо Перес 22' 33 Marc Santos 56' 10 нп Петар Ратков 77' 21 пз Карл Эдуард Этта Эйонг 78' 1 вр Матиас Дитуро 23 зщ Виктор Чуст 3 зщ Рой Ревиво 81' 5 пз Федерико Редондо 47 пз Хави Морсильо 11 пз Херман Валера 2 пз Буба Сангаре 12 пз Гонсало Вильяр дель Фрайле 66' 21 нп Лукас Сепеда 81' 14 нп Фер Ниньо 24 нп Абьель Осорио 46' 18 пз Тома Лемар 46'90' 16 пз Мартим Нету 66' 26 зщ Матиа Барзич 81' 20 пз Тете Моренте 81' 19 пз Грэйди Диангана 90' Запасные 1 вр Пабло Куньят 14 зщ Хорхе Кабельо 17 зщ Виктор Гарсия 3 зщ Ифеаньи Ндукве 18 пз Энзо Бардели 27 пз Пако Кортес 5 пз Уго Сотело 11 нп Yanis Musuayi 13 вр Алехандро Итурбе 6 зщ Педро Бигас 15 зщ Кевин Ломонасо 10 пз Факундо Буонанотте 17 пз Хосан 9 нп Эсекьель Понсе 30 нп Альваро Падилья Главные тренеры Луиш Мануэл Феррейра Каштру Мартин Ансельми Голы Рой Ревиво Херман Валера 0:1 62' Даньель Рекена Хон Андер Оласагасти 1:1 88' Наказания Айсса Манди 40' Тьяго Фернандес 53' Ориоль Эренас 71' Федерико Редондо 84' Даньель Рекена 90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Леванте - Эльче, который состоялся 23 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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