Баия - Мирасол 12 Октября прямая трансляция
12 Октября 2026 года в 01:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 30-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Составы команд
Баия
Салвадор
Мирасол
История личных встреч
|12.04.2026
|Бразилия — Серия А
|11-й тур
|1 : 2
|01.09.2025
|Бразилия — Серия А
|22-й тур
|5 : 1
|13.04.2025
|Бразилия — Серия А
|3-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|29
|61
|2
|Палмейрас
|29
|60
|3
|Флуминенсе
|29
|51
|4
|Атлетико Паранаэнсе
|29
|50
|5
|Крузейро
|29
|48
|6
|Баия
|29
|46
|7
|Атлетико Минейро
|29
|44
|8
|Сантос
|29
|42
|9
|Коритиба
|29
|38
|10
|Ред Булл Брагантино
|29
|37
|11
|Сан-Паулу
|29
|36
|12
|Витория
|29
|36
|13
|Ботафого
|29
|35
|14
|Васко да Гама
|28
|34
|15
|Мирасол
|29
|33
|16
|Коринтианс
|29
|32
| 17
Зона вылета
|Интернасьонал
|29
|31
| 18
Зона вылета
|Гремио
|29
|30
| 19
Зона вылета
|Ремо
|29
|24
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|28
|18
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