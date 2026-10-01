Баия - Мирасол 12 Октября прямая трансляция

12 Октября 2026 года в 01:30 (+03:00). Бразилия — Серия А , 30-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Баия Салвадор Мирасол История личных встреч 12.04.2026 Бразилия — Серия А 11-й тур 1 : 2 01.09.2025 Бразилия — Серия А 22-й тур 5 : 1 13.04.2025 Бразилия — Серия А 3-й тур 1 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Фламенго 29 61 2 Палмейрас 29 60 3 Флуминенсе 29 51 4 Атлетико Паранаэнсе 29 50 5 Крузейро 29 48 6 Баия 29 46 7 Атлетико Минейро 29 44 8 Сантос 29 42 9 Коритиба 29 38 10 Ред Булл Брагантино 29 37 11 Сан-Паулу 29 36 12 Витория 29 36 13 Ботафого 29 35 14 Васко да Гама 28 34 15 Мирасол 29 33 16 Коринтианс 29 32 17 Зона вылета Интернасьонал 29 31 18 Зона вылета Гремио 29 30 19 Зона вылета Ремо 29 24 20 Зона вылета Шапекоэнсе 28 18