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Баия - Мирасол 12 Октября прямая трансляция

12 Октября 2026 года в 01:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 30-й тур
Баия
Мирасол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Составы команд
Баия
Салвадор
Мирасол
История личных встреч
12.04.2026 Бразилия — Серия А 11-й тур Мирасол1 : 2Баия
01.09.2025 Бразилия — Серия А 22-й тур Мирасол5 : 1Баия
13.04.2025 Бразилия — Серия А 3-й тур Баия1 : 1Мирасол
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго2961
2 Палмейрас2960
3 Флуминенсе2951
4 Атлетико Паранаэнсе2950
5 Крузейро2948
6 Баия2946
7 Атлетико Минейро2944
8 Сантос2942
9 Коритиба2938
10 Ред Булл Брагантино2937
11 Сан-Паулу2936
12 Витория2936
13 Ботафого2935
14 Васко да Гама2834
15 Мирасол2933
16 Коринтианс2932
17
Зона вылета
Интернасьонал2931
18
Зона вылета
Гремио2930
19
Зона вылета
Ремо2924
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2818
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Баия
0%
Ничья
0%
Мирасол
0%

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