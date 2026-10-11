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«Тоттенхэм» ищет варианты замены Де Дзерби и заинтересовался Слотом

Дата публикации: 11-10-2026 01:09

«Тоттенхэм» ищет варианты замены Де Дзерби и заинтересовался Слотом 

«Тоттенхэм» изучает возможность приглашения Арне Слота на должность главного тренера. Нидерландский специалист рассматривается в качестве потенциальной замены Роберто Де Дзерби. Об этом сообщает ESPN.

Руководство лондонского клуба продолжает оценивать варианты на случай смены наставника. Слот может стать одним из кандидатов на эту должность, однако о конкретных переговорах или договорённостях пока не сообщается.

Интерес «Тоттенхэма» к нидерландцу возник не впервые. Ещё до назначения Ангелоса Постекоглу в 2023 году Слот входил в число претендентов на пост главного тренера команды. Теперь его кандидатура вновь может оказаться в поле зрения руководства «шпор».

Поводом для поиска возможных вариантов стал неудачный старт команды в английской Премьер-лиге. После пяти туров «Тоттенхэм» набрал всего два очка и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице. Такое положение усиливает давление на клуб и заставляет рассматривать возможные изменения.

Следующий матч лондонцы проведут в субботу, 10 октября, на выезде против «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» и может иметь большое значение для дальнейшей ситуации вокруг команды.

Пока неизвестно, готов ли «Тоттенхэм» перейти от изучения кандидатур к конкретным действиям. Возможное назначение Слота остаётся одним из рассматриваемых сценариев, а дальнейшее развитие событий будет зависеть в том числе от результатов команды в ближайших матчах.

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