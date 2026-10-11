Труа - Марсель 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877 11 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1 , 6-й тур Главный судья: Гийом Парадис (Франция);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Труа Труа Марсель Марсель 33 вр Патрик Бич 2 зщ Lucas Maronnier 6 зщ Адриан Монфрей 4 зщ Жуниор Диас 31 зщ Noah Donkor 17 пз Антуан Миль 11 пз Ирон Гомис 8 пз Мухамед Диоп 7 пз Кандет Диавара 22 пз Юго Пикар 9 нп Жереми Ле Дуарон 1 вр Жеффри Де Ланге 25 зщ Улиссес Гарсия 4 зщ Си Джей Иган-Райли 21 зщ Найеф Агер 33 зщ Эмерсон 8 пз Химад Абделли 7 пз Эйнджел Гомес 14 пз Игор Пайшао 6 пз Точукву Ннади 48 нп Кейлиан Абдалла 9 нп Амин Гуири Главные тренеры Бруно Женезио История личных встреч 16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур 3 : 1 11.01.2023 Франция - Лига 1 18-й тур 0 : 2 27.02.2022 Франция - Лига 1 26-й тур 1 : 1 28.11.2021 Франция - Лига 1 15-й тур 1 : 0 15.04.2018 Франция - Лига 1 33-й тур 2 : 3 20.12.2017 Франция - Лига 1 19-й тур 3 : 1 14.05.2016 Франция - Лига 1 38-й тур 1 : 1 23.08.2015 Франция - Лига 1 3-й тур 6 : 0 03.03.2013 Франция - Лига 1 27-й тур 2 : 1 21.10.2012 Франция - Лига 1 9-й тур 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Монако 5 13 2 Лига чемпионов Лион 6 11 3 Лига чемпионов Париж 5 11 4 Лига чемпионов Лилль 5 10 5 Лига Европы Ренн 5 10 6 Лига конференций ПСЖ 5 8 7 Ланс 6 7 8 Анже 5 7 9 Страсбург 5 7 10 Ле-Ман 5 6 11 Осер 5 6 12 Брест 5 5 13 Лорьян 5 5 14 Тулуза 5 5 15 Ницца 5 5 16 Стыковая зона Труа 5 4 17 Зона вылета Марсель 5 3 18 Зона вылета Гавр 5 2