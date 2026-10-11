Труа - Марсель 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
11 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Гийом Парадис (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Труа
Труа
Марсель
Марсель
|33
|вр
|Патрик Бич
|2
|зщ
|Lucas Maronnier
|6
|зщ
|Адриан Монфрей
|4
|зщ
|Жуниор Диас
|31
|зщ
|Noah Donkor
|17
|пз
|Антуан Миль
|11
|пз
|Ирон Гомис
|8
|пз
|Мухамед Диоп
|7
|пз
|Кандет Диавара
|22
|пз
|Юго Пикар
|9
|нп
|Жереми Ле Дуарон
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|25
|зщ
|Улиссес Гарсия
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|21
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон
|8
|пз
|Химад Абделли
|7
|пз
|Эйнджел Гомес
|14
|пз
|Игор Пайшао
|6
|пз
|Точукву Ннади
|48
|нп
|Кейлиан Абдалла
|9
|нп
|Амин Гуири
Главные тренеры
|Бруно Женезио
История личных встреч
|16.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 1
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 2
|27.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|28.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|15.04.2018
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 3
|20.12.2017
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|3 : 1
|14.05.2016
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 1
|23.08.2015
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|6 : 0
|03.03.2013
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 1
|21.10.2012
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|6
|11
| 3
Лига чемпионов
|Париж
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Ренн
|5
|10
| 6
Лига конференций
|ПСЖ
|5
|8
|7
|Ланс
|6
|7
|8
|Анже
|5
|7
|9
|Страсбург
|5
|7
|10
|Ле-Ман
|5
|6
|11
|Осер
|5
|6
|12
|Брест
|5
|5
|13
|Лорьян
|5
|5
|14
|Тулуза
|5
|5
|15
|Ницца
|5
|5
| 16
Стыковая зона
|Труа
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Марсель
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Гавр
|5
|2
Кто победит?
0 голосов болельщиков