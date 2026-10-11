01:17 ()
Расписание матчей
Воскресенье 11 октября
Свернуть список

Труа - Марсель 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
11 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Гийом Парадис (Франция);
Труа
Марсель

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Труа
Труа
Марсель
Марсель
33 Австралия вр Патрик Бич
2 Франция зщ Lucas Maronnier
6 Франция зщ Адриан Монфрей
4 Кот-д&#039;Ивуар зщ Жуниор Диас
31 Франция зщ Noah Donkor
17 Франция пз Антуан Миль
11 Франция пз Ирон Гомис
8 Сенегал пз Мухамед Диоп
7 Франция пз Кандет Диавара
22 Франция пз Юго Пикар
9 Франция нп Жереми Ле Дуарон
1 Нидерланды вр Жеффри Де Ланге
25 Швейцария зщ Улиссес Гарсия
4 Англия зщ Си Джей Иган-Райли
21 Марокко зщ Найеф Агер
33 Италия зщ Эмерсон
8 Алжир пз Химад Абделли
7 Англия пз Эйнджел Гомес
14 Бразилия пз Игор Пайшао
6 Нигерия пз Точукву Ннади
48 Франция нп Кейлиан Абдалла
9 Алжир нп Амин Гуири
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Марсель3 : 1Труа
11.01.2023 Франция - Лига 1 18-й тур Труа0 : 2Марсель
27.02.2022 Франция - Лига 1 26-й тур Труа1 : 1Марсель
28.11.2021 Франция - Лига 1 15-й тур Марсель1 : 0Труа
15.04.2018 Франция - Лига 1 33-й тур Труа2 : 3Марсель
20.12.2017 Франция - Лига 1 19-й тур Марсель3 : 1Труа
14.05.2016 Франция - Лига 1 38-й тур Труа1 : 1Марсель
23.08.2015 Франция - Лига 1 3-й тур Марсель6 : 0Труа
03.03.2013 Франция - Лига 1 27-й тур Марсель2 : 1Труа
21.10.2012 Франция - Лига 1 9-й тур Труа1 : 0Марсель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако513
2
Лига чемпионов
Лион611
3
Лига чемпионов
Париж511
4
Лига чемпионов
Лилль510
5
Лига Европы
Ренн510
6
Лига конференций
ПСЖ58
7 Ланс67
8 Анже57
9 Страсбург57
10 Ле-Ман56
11 Осер56
12 Брест55
13 Лорьян55
14 Тулуза55
15 Ницца55
16
Стыковая зона
Труа54
17
Зона вылета
Марсель53
18
Зона вылета
Гавр52
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Труа
0%
Ничья
0%
Марсель
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close