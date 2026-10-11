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«Барселона» уверенно обыграла «Хетафе» на «Спотифай Камп Ноу»

Дата публикации: 11-10-2026 01:13

«Барселона» уверенно обыграла «Хетафе» на «Спотифай Камп Ноу» 

«Барселона» одержала уверенную победу над «Хетафе» в матче 8-го тура чемпионата Испании сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Главным арбитром матча был назначен Хесус Хиль Мансано из Дон-Бенито.

Каталонцы быстро захватили преимущество. Уже на второй минуте полузащитник Энтони Гордон открыл счёт, отправив мяч в ворота гостей. Ранний гол позволил «Барселоне» с первых минут контролировать ход встречи и заставил «Хетафе» искать возможности для ответа.

На 30-й минуте преимущество хозяев увеличилось. Нападающий Габриэл Жезус завершил результативную атаку и забил второй мяч сине-гранатовых. К перерыву «Барселона» вела с комфортным преимуществом, а гостям предстояло отыгрывать два гола во второй половине игры.

После перерыва каталонцы продолжили контролировать ситуацию на поле. На 73-й минуте защитник Жюль Кунде поразил ворота «Хетафе» и установил окончательный результат — 3:0. В оставшееся время счёт больше не изменился.

Таким образом, «Барселона» забила три безответных мяча и уверенно взяла три очка на своём поле. Гордон отличился уже в дебюте встречи, Жезус увеличил преимущество до перерыва, а Кунде закрепил успех хозяев во втором тайме.

После восьми матчей Ла Лиги каталонский клуб набрал 24 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Хетафе» заработал восемь очков и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Барселона» 17 октября сыграет на выезде с «Бетисом». «Хетафе» проведёт домашнюю встречу против «Райо Вальекано» 19 октября.

Итог матча на «Спотифай Камп Ноу» — 3:0. «Барселона» подтвердила лидерство в чемпионате Испании, тогда как «Хетафе» не сумел забить ни одного мяча.

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