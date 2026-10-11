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«Реал» удержал победу над «Вильярреалом» после удаления Винисиуса

Дата публикации: 11-10-2026 01:15

«Реал» удержал победу над «Вильярреалом» после удаления Винисиуса 

Мадридский «Реал» одержал минимальную победу над «Вильярреалом» в матче 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счётом 1:0. Главным арбитром матча был Исидро Диас де Мера Эскудерос.

Исход встречи решил один гол, забитый во втором тайме. На 62-й минуте полузащитник Ян Диоманде поразил ворота гостей и вывел «сливочных» вперёд. Этот мяч стал для футболиста первым в составе мадридского клуба.

Однако концовка матча оказалась непростой для хозяев. На 74-й минуте вингер «Реала» Винисиус Жуниор получил прямую красную карточку. Бразилец схватил соперника за волосы, после чего арбитр удалил его с поля. Мадридская команда осталась в меньшинстве и была вынуждена защищать минимальное преимущество.

Несмотря на удаление, «Реал» сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности до финального свистка. «Вильярреал» не смог воспользоваться численным преимуществом и сравнять счёт. В итоге единственный гол Диоманде принёс хозяевам три очка.

После восьми туров чемпионата Испании «Реал» набрал 18 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Вильярреал» имеет в активе восемь очков и располагается на 13-й строчке.

Следующий матч «Вильярреал» проведёт 17 октября на своём поле против «Эльче». «Реал» днём позже встретится с «Севильей».

Таким образом, мадридцы добились победы с минимальным счётом, несмотря на удаление Винисиуса во втором тайме. Главным героем встречи стал Диоманде, чей дебютный гол за «Реал» оказался решающим.

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