Левый Берег - Заря 12 Октября прямая трансляция
12 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 8-й тур
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Составы команд
Левый Берег
Киев
Заря
Главные тренеры
|Александр Дмитриевич Рябоконь
|Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
|19.09.2026
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|13.09.2026
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|04.09.2026
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|29.08.2026
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|15.08.2026
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|8
|21
| 2
Лига конференций
|Полесье
|7
|18
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|7
|16
|4
|Металлист 1925
|7
|15
|5
|Карпаты
|8
|14
|6
|ЛНЗ Черкассы
|8
|11
|7
|Верес
|8
|9
|8
|Заря
|7
|8
|9
|Колос
|7
|8
|10
|Эпицентр
|8
|8
|11
|Левый Берег
|6
|7
|12
|Буковина
|7
|7
| 13
Стыковая зона
|Черноморец
|7
|5
| 14
Стыковая зона
|Кривбасс
|6
|5
| 15
Зона вылета
|Оболонь-Бровар
|7
|4
| 16
Зона вылета
|Кудровка
|8
|2
Кто победит?
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