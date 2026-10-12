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Левый Берег - Заря 12 Октября прямая трансляция

12 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 8-й тур
Левый Берег
Заря

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Составы команд
Левый Берег
Киев
Заря
Главные тренеры
Украина Александр Дмитриевич Рябоконь
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
19.09.2026 Украина — Премьер-лига 7-й тур 0 : 2Левый Берег
13.09.2026 Украина — Премьер-лига 6-й тур 1 : 0Левый Берег
04.09.2026 Украина — Премьер-лига 5-й тур 0 : 0Левый Берег
29.08.2026 Украина — Премьер-лига 4-й тур Левый Берег1 : 1
15.08.2026 Украина — Премьер-лига 3-й тур 1 : 1Левый Берег
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр821
2
Лига конференций
Полесье718
3
Лига конференций
Динамо К716
4 Металлист 1925715
5 Карпаты814
6 ЛНЗ Черкассы811
7 Верес89
8 Заря78
9 Колос78
10 Эпицентр88
11 Левый Берег67
12 Буковина77
13
Стыковая зона
Черноморец75
14
Стыковая зона
Кривбасс65
15
Зона вылета
Оболонь-Бровар74
16
Зона вылета
Кудровка82
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Левый Берег
33%
Ничья
33%
Заря
33%

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