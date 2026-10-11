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Палмейрас - Коринтианс 11 Октября прямая трансляция

11 Октября 2026 года в 23:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 30-й тур
Палмейрас
Коринтианс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу
Коринтианс
Сан-Паулу
Главные тренеры
Португалия Абел Феррейра
Португалия Абел Феррейра
Бразилия Доривал Жуниор
Бразилия Фернандо Динис
История личных встреч
13.04.2026 Бразилия — Серия А 11-й тур Коринтианс0 : 0Палмейрас
01.09.2025 Бразилия — Серия А 22-й тур Коринтианс1 : 1Палмейрас
13.04.2025 Бразилия — Серия А 3-й тур Палмейрас2 : 0Коринтианс
05.11.2024 Бразилия - Серия А 32-й тур Коринтианс2 : 0Палмейрас
02.07.2024 Бразилия - Серия А 13-й тур Палмейрас2 : 0Коринтианс
03.09.2023 Бразилия - Серия А 22-й тур Коринтианс0 : 0Палмейрас
30.04.2023 Бразилия - Серия А 3-й тур Палмейрас2 : 1Коринтианс
14.08.2022 Бразилия - Серия А 22-й тур Коринтианс0 : 1Палмейрас
24.04.2022 Бразилия - Серия А 3-й тур Палмейрас3 : 0Коринтианс
26.09.2021 Бразилия - Серия А 22-й тур Коринтианс2 : 1Палмейрас
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго2961
2 Палмейрас2960
3 Флуминенсе2951
4 Атлетико Паранаэнсе2950
5 Крузейро2948
6 Баия2946
7 Атлетико Минейро2944
8 Сантос2942
9 Коритиба2938
10 Ред Булл Брагантино2937
11 Сан-Паулу2936
12 Витория2936
13 Ботафого2935
14 Васко да Гама2834
15 Мирасол2933
16 Коринтианс2932
17
Зона вылета
Интернасьонал2931
18
Зона вылета
Гремио2930
19
Зона вылета
Ремо2924
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2818
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Палмейрас
0%
Ничья
0%
Коринтианс
0%

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