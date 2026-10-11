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Футбольные федерации призвали УЕФА вернуться к прежнему расписанию матчей сборных

Дата публикации: 11-10-2026 01:07

Футбольные федерации призвали УЕФА вернуться к прежнему расписанию матчей сборных 

Европейские футбольные ассоциации намерены обратиться к УЕФА с требованием пересмотреть календарь международных матчей и отказаться от трёхнедельного перерыва на игры национальных команд. Об этом сообщает The Guardian.

Недовольство связано с изменением формата проведения матчей сборных. По действующему расписанию четыре встречи Лиги наций необходимо провести в течение трёх недель. Ранее на эти игры отводилось 11 дней, что позволяло футболистам быстрее возвращаться в расположение клубов.

На встрече представителей ассоциаций в Берлине большинство участников выступили против нынешней схемы. Многие федерации предпочитают вернуться к прежнему варианту, предусматривавшему пять двухнедельных международных пауз в течение сезона.

Одним из главных поводов для критики стала повышенная нагрузка на игроков. По мнению представителей ассоциаций, плотный график увеличивает риск травм и осложняет подготовку футболистов к клубным соревнованиям. Среди игроков, столкнувшихся с повреждениями, называются Килиан Мбаппе, Брайан Бробби, Кай Хаверц, Александер Исак и Коди Гакпо.

Проблемы возникают и за пределами спортивной составляющей. Федерациям становится сложнее организовывать маркетинговые кампании и продавать билеты на домашние матчи сборных, которые проходят с небольшим интервалом. Болельщикам труднее планировать посещение нескольких встреч подряд, а организаторам приходится работать в условиях сжатых сроков.

Теперь европейские ассоциации рассчитывают убедить УЕФА вернуться к прежнему формату календаря. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, однако позиция большинства участников встречи в Берлине свидетельствует о серьёзном недовольстве действующей системой.

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