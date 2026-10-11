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Арока - Эштрела 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
11 Октября 2026 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Арока
Эштрела

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Арока
Арока
Эштрела
Амадора
История личных встреч
19.04.2026 Португалия — Примейра 30-й тур Арока1 : 0Эштрела
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Эштрела3 : 1Арока
19.04.2025 Португалия — Примейра 30-й тур Арока1 : 0Эштрела
09.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Эштрела2 : 1Арока
05.05.2024 Португалия — Примейра 32-й тур Арока0 : 0Эштрела
28.12.2023 Португалия — Примейра 15-й тур Эштрела1 : 4Арока
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту721
2
Лига чемпионов
Спортинг818
3
Лига чемпионов
Бенфика716
4
Лига Европы
Санта-Клара715
5
Лига конференций
Академику711
6 Арока711
7 Брага711
8 Жил Висенте711
9 Эштрела710
10 Морейренсе88
11 Алверка78
12 Маритиму78
13 Фамаликан77
14 Витория Гимарайнш75
15 Насьонал74
16
Стыковая зона
Риу Аве74
17
Зона вылета
Каза Пия74
18
Зона вылета
Эшторил72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Арока
0%
Ничья
0%
Эштрела
0%

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