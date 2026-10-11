Арока - Эштрела 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000 11 Октября 2026 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра , 8-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Арока Арока Эштрела Амадора История личных встреч 19.04.2026 Португалия — Примейра 30-й тур 1 : 0 07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 3 : 1 19.04.2025 Португалия — Примейра 30-й тур 1 : 0 09.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 2 : 1 05.05.2024 Португалия — Примейра 32-й тур 0 : 0 28.12.2023 Португалия — Примейра 15-й тур 1 : 4 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Порту 7 21 2 Лига чемпионов Спортинг 8 18 3 Лига чемпионов Бенфика 7 16 4 Лига Европы Санта-Клара 7 15 5 Лига конференций Академику 7 11 6 Арока 7 11 7 Брага 7 11 8 Жил Висенте 7 11 9 Эштрела 7 10 10 Морейренсе 8 8 11 Алверка 7 8 12 Маритиму 7 8 13 Фамаликан 7 7 14 Витория Гимарайнш 7 5 15 Насьонал 7 4 16 Стыковая зона Риу Аве 7 4 17 Зона вылета Каза Пия 7 4 18 Зона вылета Эшторил 7 2