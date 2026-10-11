Легия - Висла Кр 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
11 Октября 2026 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Легия
Варшава
Висла Кр
Краков
Главные тренеры
|Марек Папшун
История личных встреч
|25.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 23-й тур
|2 : 1
|29.08.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 6-й тур
|1 : 0
|01.05.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|0 : 0
|12.12.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 13-й тур
|1 : 2
|07.06.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|1 : 3
|27.10.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 13-й тур
|7 : 0
|31.03.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|4 : 0
|21.10.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 12-й тур
|3 : 3
|22.04.2018
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф чемпионов. 2-й тур
|0 : 1
|18.03.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гурник З
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Легия
|9
|19
| 3
Лига Европы
|Лех П
|8
|19
| 4
Лига конференций
|Висла Кр
|9
|17
|5
|Заглембе Л
|9
|15
|6
|Погонь
|8
|15
|7
|Корона
|9
|15
|8
|ГКС Катовице
|9
|15
|9
|Пяст
|9
|13
|10
|Ягеллония
|8
|12
|11
|Висла Плоцк
|9
|11
|12
|Видзев
|9
|9
|13
|Радомяк
|9
|8
|14
|Краковия
|9
|8
|15
|Вечиста Краков
|9
|8
| 16
Зона вылета
|Шлёнск
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Мотор
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Ракув
|10
|3
Кто победит?
0 голосов болельщиков