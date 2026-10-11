01:21 ()
Расписание матчей
Воскресенье 11 октября
Свернуть список

Легия - Висла Кр 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
11 Октября 2026 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Легия
Висла Кр

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Легия
Варшава
Висла Кр
Краков
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
История личных встреч
25.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Легия2 : 1Висла Кр
29.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Висла Кр1 : 0Легия
01.05.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Легия0 : 0Висла Кр
12.12.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Висла Кр1 : 2Легия
07.06.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Висла Кр1 : 3Легия
27.10.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Легия7 : 0Висла Кр
31.03.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Висла Кр4 : 0Легия
21.10.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Легия3 : 3Висла Кр
22.04.2018 Польша - Экстракласса Плей-офф чемпионов. 2-й тур Висла Кр0 : 1Легия
18.03.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Легия0 : 2Висла Кр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З922
2
Лига чемпионов
Легия919
3
Лига Европы
Лех П819
4
Лига конференций
Висла Кр917
5 Заглембе Л915
6 Погонь815
7 Корона915
8 ГКС Катовице915
9 Пяст913
10 Ягеллония812
11 Висла Плоцк911
12 Видзев99
13 Радомяк98
14 Краковия98
15 Вечиста Краков98
16
Зона вылета
Шлёнск96
17
Зона вылета
Мотор96
18
Зона вылета
Ракув103
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Легия
0%
Ничья
0%
Висла Кр
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close