Бенфика - Витория Гимарайнш 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
11 Октября 2026 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|58
|зщ
|Даниэл Банжаки
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|3
|зщ
|Алессандро Чиркати
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|25
|пз
|Джанлука Престианни
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
|36
|пз
|Жоау Пальинья
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|48
|вр
|Оливер Зых
|23
|зщ
|Тони Страта
|21
|зщ
|Тони Боревкович
|28
|зщ
|Thiago Balieiro
|13
|зщ
|Жоау Мендеш
|8
|пз
|Гонсалу Ногейра
|44
|пз
|Лоанн Дусе
|10
|пз
|Алан де Соуза
|7
|пз
|Oumar Camara
|17
|нп
|Miguel Nogueira
|9
|нп
|Арнел Якупович
Главные тренеры
|Марку Силва
История личных встреч
|21.03.2026
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|3 : 0
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 3
|19.04.2025
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|0 : 3
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|4 : 0
|18.03.2023
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|5 : 1
|01.10.2022
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 0
|27.02.2022
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 0
|27.10.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. 2-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|8
|18
| 3
Лига чемпионов
|Бенфика
|7
|16
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|7
|15
| 5
Лига конференций
|Академику
|7
|11
|6
|Арока
|7
|11
|7
|Брага
|7
|11
|8
|Жил Висенте
|7
|11
|9
|Эштрела
|7
|10
|10
|Морейренсе
|8
|8
|11
|Алверка
|7
|8
|12
|Маритиму
|7
|8
|13
|Фамаликан
|7
|7
|14
|Витория Гимарайнш
|7
|5
|15
|Насьонал
|7
|4
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|7
|2
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