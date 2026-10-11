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Воскресенье 11 октября
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Бенфика - Витория Гимарайнш 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
11 Октября 2026 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Бенфика
Витория Гимарайнш

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Таблица
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Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
24 Португалия вр Самуэл Суареш
58 Португалия зщ Даниэл Банжаки
44 Португалия зщ Томаш Араужу
3 Австралия зщ Алессандро Чиркати
26 Швеция зщ Самуэль Даль
25 Аргентина пз Джанлука Престианни
21 Норвегия пз Андреас Шельдеруп
36 Португалия пз Жоау Пальинья
27 Португалия пз Рафаэл Силва
8 Норвегия нп Фредрик Эурснес
14 Греция нп Вангелис Павлидис
48 Польша вр Оливер Зых
23 Румыния зщ Тони Страта
21 Хорватия зщ Тони Боревкович
28 Бразилия зщ Thiago Balieiro
13 Португалия зщ Жоау Мендеш
8 Португалия пз Гонсалу Ногейра
44 Франция пз Лоанн Дусе
10 Бразилия пз Алан де Соуза
7 Франция пз Oumar Camara
17 Португалия нп Miguel Nogueira
9 Австрия нп Арнел Якупович
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
История личных встреч
21.03.2026 Португалия — Примейра 27-й тур Бенфика3 : 0Витория Гимарайнш
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Витория Гимарайнш0 : 3Бенфика
19.04.2025 Португалия — Примейра 30-й тур Витория Гимарайнш0 : 3Бенфика
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Бенфика1 : 0Витория Гимарайнш
11.02.2024 Португалия — Примейра 21-й тур Витория Гимарайнш2 : 2Бенфика
02.09.2023 Португалия — Примейра 4-й тур Бенфика4 : 0Витория Гимарайнш
18.03.2023 Португалия - Примейра 25-й тур Бенфика5 : 1Витория Гимарайнш
01.10.2022 Португалия - Примейра 8-й тур Витория Гимарайнш0 : 0Бенфика
27.02.2022 Португалия - Примейра 24-й тур Бенфика3 : 0Витория Гимарайнш
27.10.2021 Португалия - Кубок лиги Группа A. 2-й тур Витория Гимарайнш3 : 3Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту721
2
Лига чемпионов
Спортинг818
3
Лига чемпионов
Бенфика716
4
Лига Европы
Санта-Клара715
5
Лига конференций
Академику711
6 Арока711
7 Брага711
8 Жил Висенте711
9 Эштрела710
10 Морейренсе88
11 Алверка78
12 Маритиму78
13 Фамаликан77
14 Витория Гимарайнш75
15 Насьонал74
16
Стыковая зона
Риу Аве74
17
Зона вылета
Каза Пия74
18
Зона вылета
Эшторил72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Бенфика
0%
Ничья
0%
Витория
0%

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