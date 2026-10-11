Бенфика - Витория Гимарайнш 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647 11 Октября 2026 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра , 8-й тур Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Бенфика Лиссабон Витория Гимарайнш Гимарайнш 24 вр Самуэл Суареш 58 зщ Даниэл Банжаки 44 зщ Томаш Араужу 3 зщ Алессандро Чиркати 26 зщ Самуэль Даль 25 пз Джанлука Престианни 21 пз Андреас Шельдеруп 36 пз Жоау Пальинья 27 пз Рафаэл Силва 8 нп Фредрик Эурснес 14 нп Вангелис Павлидис 48 вр Оливер Зых 23 зщ Тони Страта 21 зщ Тони Боревкович 28 зщ Thiago Balieiro 13 зщ Жоау Мендеш 8 пз Гонсалу Ногейра 44 пз Лоанн Дусе 10 пз Алан де Соуза 7 пз Oumar Camara 17 нп Miguel Nogueira 9 нп Арнел Якупович Главные тренеры Марку Силва История личных встреч 21.03.2026 Португалия — Примейра 27-й тур 3 : 0 01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 0 : 3 19.04.2025 Португалия — Примейра 30-й тур 0 : 3 07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 0 11.02.2024 Португалия — Примейра 21-й тур 2 : 2 02.09.2023 Португалия — Примейра 4-й тур 4 : 0 18.03.2023 Португалия - Примейра 25-й тур 5 : 1 01.10.2022 Португалия - Примейра 8-й тур 0 : 0 27.02.2022 Португалия - Примейра 24-й тур 3 : 0 27.10.2021 Португалия - Кубок лиги Группа A. 2-й тур 3 : 3 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Порту 7 21 2 Лига чемпионов Спортинг 8 18 3 Лига чемпионов Бенфика 7 16 4 Лига Европы Санта-Клара 7 15 5 Лига конференций Академику 7 11 6 Арока 7 11 7 Брага 7 11 8 Жил Висенте 7 11 9 Эштрела 7 10 10 Морейренсе 8 8 11 Алверка 7 8 12 Маритиму 7 8 13 Фамаликан 7 7 14 Витория Гимарайнш 7 5 15 Насьонал 7 4 16 Стыковая зона Риу Аве 7 4 17 Зона вылета Каза Пия 7 4 18 Зона вылета Эшторил 7 2