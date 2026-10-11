Кальяри - Ювентус 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416 11 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А , 6-й тур Главный судья: Маттео Марченаро (Генуя, Италия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Кальяри Кальяри Ювентус Турин 1 вр Элия Каприле 2 зщ Зе Педру 26 зщ Йерри Мина 33 зщ Адам Оберт 15 зщ Хуан Родригес 8 пз Мишель Адопо 4 пз Алессандро Романо 6 пз Гарри Уинкс 70 пз Даниэль Мальдини 10 пз Якопо Фаццини 31 нп Поль Менди 25 вр Гульельмо Викарио 26 зщ Джон Лукуми 3 зщ Бремер 15 зщ Пьер Калюлю 20 зщ Андреа Камбьязо 12 пз Дуглас Луис 22 пз Уэстон Маккенни 7 пз Шику Консейсау 29 пз Папе Матар Сарр 31 нп Николас Гонсалес 9 нп Рандаль Коло Муани Главные тренеры Фабио Пизакане Лучано Спаллетти История личных встреч 17.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур 1 : 0 29.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур 2 : 1 23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 0 : 1 17.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала. 1-й матч 4 : 0 06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 1 : 1 19.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 2 : 2 11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 2 : 1 09.04.2022 Италия - Серия А 32-й тур 1 : 2 21.12.2021 Италия - Серия А 19-й тур 2 : 0 14.03.2021 Италия - Серия А 27-й тур 1 : 3 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Рома 5 13 2 Лига чемпионов Интер М 5 13 3 Лига чемпионов Лацио 5 13 4 Лига чемпионов Кальяри 5 12 5 Лига Европы Милан 5 11 6 Лига конференций Фрозиноне 5 10 7 Ювентус 5 10 8 Комо 5 10 9 Наполи 5 7 10 Сассуоло 5 7 11 Аталанта 5 6 12 Лечче 5 6 13 Удинезе 5 4 14 Торино 5 4 15 Парма 5 4 16 Монца 5 4 17 Фиорентина 5 4 18 Зона вылета Болонья 5 2 19 Зона вылета Дженоа 5 1 20 Зона вылета Венеция 5 0