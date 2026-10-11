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Кальяри - Ювентус 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
11 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Генуя, Италия);
Кальяри
Ювентус

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Кальяри
Кальяри
Ювентус
Турин
1 Италия вр Элия Каприле
2 Португалия зщ Зе Педру
26 Колумбия зщ Йерри Мина
33 Словакия зщ Адам Оберт
15 Уругвай зщ Хуан Родригес
8 Франция пз Мишель Адопо
4 Италия пз Алессандро Романо
6 Англия пз Гарри Уинкс
70 Италия пз Даниэль Мальдини
10 Италия пз Якопо Фаццини
31 Сенегал нп Поль Менди
25 Италия вр Гульельмо Викарио
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
3 Бразилия зщ Бремер
15 Франция зщ Пьер Калюлю
20 Италия зщ Андреа Камбьязо
12 Бразилия пз Дуглас Луис
22 США пз Уэстон Маккенни
7 Португалия пз Шику Консейсау
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
31 Аргентина нп Николас Гонсалес
9 Франция нп Рандаль Коло Муани
Главные тренеры
Италия Фабио Пизакане
Италия Лучано Спаллетти
История личных встреч
17.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур Кальяри1 : 0Ювентус
29.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Ювентус2 : 1Кальяри
23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Кальяри0 : 1Ювентус
17.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала. 1-й матч Ювентус4 : 0Кальяри
06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Ювентус1 : 1Кальяри
19.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Кальяри2 : 2Ювентус
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Ювентус2 : 1Кальяри
09.04.2022 Италия - Серия А 32-й тур Кальяри1 : 2Ювентус
21.12.2021 Италия - Серия А 19-й тур Ювентус2 : 0Кальяри
14.03.2021 Италия - Серия А 27-й тур Кальяри1 : 3Ювентус
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома513
2
Лига чемпионов
Интер М513
3
Лига чемпионов
Лацио513
4
Лига чемпионов
Кальяри512
5
Лига Европы
Милан511
6
Лига конференций
Фрозиноне510
7 Ювентус510
8 Комо510
9 Наполи57
10 Сассуоло57
11 Аталанта56
12 Лечче56
13 Удинезе54
14 Торино54
15 Парма54
16 Монца54
17 Фиорентина54
18
Зона вылета
Болонья52
19
Зона вылета
Дженоа51
20
Зона вылета
Венеция50
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Кальяри
0%
Ничья
0%
Ювентус
0%

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