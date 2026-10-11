Кальяри - Ювентус 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
11 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Генуя, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Составы команд
Кальяри
Кальяри
Ювентус
Турин
|1
|вр
|Элия Каприле
|2
|зщ
|Зе Педру
|26
|зщ
|Йерри Мина
|33
|зщ
|Адам Оберт
|15
|зщ
|Хуан Родригес
|8
|пз
|Мишель Адопо
|4
|пз
|Алессандро Романо
|6
|пз
|Гарри Уинкс
|70
|пз
|Даниэль Мальдини
|10
|пз
|Якопо Фаццини
|31
|нп
|Поль Менди
|25
|вр
|Гульельмо Викарио
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|3
|зщ
|Бремер
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|20
|зщ
|Андреа Камбьязо
|12
|пз
|Дуглас Луис
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|7
|пз
|Шику Консейсау
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|31
|нп
|Николас Гонсалес
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
Главные тренеры
|Фабио Пизакане
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|17.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|17.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|19.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|09.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|21.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 0
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|5
|13
| 4
Лига чемпионов
|Кальяри
|5
|12
| 5
Лига Европы
|Милан
|5
|11
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|5
|10
|7
|Ювентус
|5
|10
|8
|Комо
|5
|10
|9
|Наполи
|5
|7
|10
|Сассуоло
|5
|7
|11
|Аталанта
|5
|6
|12
|Лечче
|5
|6
|13
|Удинезе
|5
|4
|14
|Торино
|5
|4
|15
|Парма
|5
|4
|16
|Монца
|5
|4
|17
|Фиорентина
|5
|4
| 18
Зона вылета
|Болонья
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|5
|1
| 20
Зона вылета
|Венеция
|5
|0
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