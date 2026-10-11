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Расинг - Валенсия 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Кампос де Спорт де Эль-Сардинеро (Сантандер, Испания), вместимость: 22271
11 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 8-й тур
Расинг
Валенсия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Расинг
Сантандер
Валенсия
Валенсия
13 Испания вр Хулен Ахирресабала
2 Испания зщ Альваро Мантилья
5 Испания зщ Пабло Рамон
24 Франция зщ Жануэль Белосьян
17 Испания зщ Хорхе Салинас
10 Испания пз Иньиго Висенте
20 Испания пз Серхио Каналес
18 Италия пз Маттео Прати
23 Испания пз Иван Мартин
15 Испания пз Пабло Гарсия
21 Марокко нп Яссир Забири
1 Северная Македония вр Столе Димитриевски
24 Аргентина зщ Пабло Маффео
5 Испания зщ Сесар Таррега
12 Нидерланды зщ Юстин де Хас
14 Испания зщ Хосе Луис Гайя
18 Испания зщ Пепелу
2 Аргентина пз Гвидо Родригес
8 Испания пз Хави Герра
39 Япония нп Рюносукэ Сато
27 Испания нп Давид Оторби
9 Испания нп Уго Дуро
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Мексика Хавьер Агирре
История личных встреч
29.01.2012 Испания - Примера 21-й тур Расинг2 : 2Валенсия
27.08.2011 Испания - Примера 2-й тур Валенсия4 : 3Расинг
31.01.2011 Испания - Примера 21-й тур Расинг1 : 1Валенсия
11.09.2010 Испания - Примера 2-й тур Валенсия1 : 0Расинг
08.03.2010 Испания - Примера 25-й тур Валенсия0 : 0Расинг
04.10.2009 Испания - Примера 6-й тур Расинг0 : 1Валенсия
22.03.2009 Испания - Примера 28-й тур Расинг0 : 1Валенсия
01.11.2008 Испания - Примера 9-й тур Валенсия2 : 4Расинг
12.04.2008 Испания - Примера 32-й тур Валенсия1 : 2Расинг
25.11.2007 Испания - Примера 13-й тур Расинг1 : 0Валенсия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона721
2
Лига чемпионов
Атлетико М716
3
Лига чемпионов
Бетис716
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид715
5
Лига Европы
Севилья713
6
Лига конференций
Алавес711
7 Депортиво710
8 Реал Сосьедад710
9 Райо Вальекано78
10 Осасуна78
11 Эспаньол88
12 Вильярреал78
13 Атлетик Б68
14 Хетафе78
15 Сельта77
16 Расинг77
17 Леванте65
18
Зона вылета
Эльче75
19
Зона вылета
Малага84
20
Зона вылета
Валенсия74
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Расинг
0%
Ничья
0%
Валенсия
100%

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