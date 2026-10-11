Расинг - Валенсия 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Кампос де Спорт де Эль-Сардинеро (Сантандер, Испания), вместимость: 22271 11 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига , 8-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Расинг Сантандер Валенсия Валенсия 13 вр Хулен Ахирресабала 2 зщ Альваро Мантилья 5 зщ Пабло Рамон 24 зщ Жануэль Белосьян 17 зщ Хорхе Салинас 10 пз Иньиго Висенте 20 пз Серхио Каналес 18 пз Маттео Прати 23 пз Иван Мартин 15 пз Пабло Гарсия 21 нп Яссир Забири 1 вр Столе Димитриевски 24 зщ Пабло Маффео 5 зщ Сесар Таррега 12 зщ Юстин де Хас 14 зщ Хосе Луис Гайя 18 зщ Пепелу 2 пз Гвидо Родригес 8 пз Хави Герра 39 нп Рюносукэ Сато 27 нп Давид Оторби 9 нп Уго Дуро Главные тренеры Карлос Корберан Хавьер Агирре История личных встреч 29.01.2012 Испания - Примера 21-й тур 2 : 2 27.08.2011 Испания - Примера 2-й тур 4 : 3 31.01.2011 Испания - Примера 21-й тур 1 : 1 11.09.2010 Испания - Примера 2-й тур 1 : 0 08.03.2010 Испания - Примера 25-й тур 0 : 0 04.10.2009 Испания - Примера 6-й тур 0 : 1 22.03.2009 Испания - Примера 28-й тур 0 : 1 01.11.2008 Испания - Примера 9-й тур 2 : 4 12.04.2008 Испания - Примера 32-й тур 1 : 2 25.11.2007 Испания - Примера 13-й тур 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Барселона 7 21 2 Лига чемпионов Атлетико М 7 16 3 Лига чемпионов Бетис 7 16 4 Лига чемпионов Реал Мадрид 7 15 5 Лига Европы Севилья 7 13 6 Лига конференций Алавес 7 11 7 Депортиво 7 10 8 Реал Сосьедад 7 10 9 Райо Вальекано 7 8 10 Осасуна 7 8 11 Эспаньол 8 8 12 Вильярреал 7 8 13 Атлетик Б 6 8 14 Хетафе 7 8 15 Сельта 7 7 16 Расинг 7 7 17 Леванте 6 5 18 Зона вылета Эльче 7 5 19 Зона вылета Малага 8 4 20 Зона вылета Валенсия 7 4