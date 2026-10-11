Расинг - Валенсия 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Кампос де Спорт де Эль-Сардинеро (Сантандер, Испания), вместимость: 22271
11 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Расинг
Сантандер
Валенсия
Валенсия
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|2
|зщ
|Альваро Мантилья
|5
|зщ
|Пабло Рамон
|24
|зщ
|Жануэль Белосьян
|17
|зщ
|Хорхе Салинас
|10
|пз
|Иньиго Висенте
|20
|пз
|Серхио Каналес
|18
|пз
|Маттео Прати
|23
|пз
|Иван Мартин
|15
|пз
|Пабло Гарсия
|21
|нп
|Яссир Забири
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|24
|зщ
|Пабло Маффео
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|12
|зщ
|Юстин де Хас
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|18
|зщ
|Пепелу
|2
|пз
|Гвидо Родригес
|8
|пз
|Хави Герра
|39
|нп
|Рюносукэ Сато
|27
|нп
|Давид Оторби
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Хавьер Агирре
История личных встреч
|29.01.2012
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 2
|27.08.2011
|Испания - Примера
|2-й тур
|4 : 3
|31.01.2011
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 1
|11.09.2010
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|08.03.2010
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
|04.10.2009
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 1
|22.03.2009
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 1
|01.11.2008
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 4
|12.04.2008
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|25.11.2007
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|15
| 5
Лига Европы
|Севилья
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Алавес
|7
|11
|7
|Депортиво
|7
|10
|8
|Реал Сосьедад
|7
|10
|9
|Райо Вальекано
|7
|8
|10
|Осасуна
|7
|8
|11
|Эспаньол
|8
|8
|12
|Вильярреал
|7
|8
|13
|Атлетик Б
|6
|8
|14
|Хетафе
|7
|8
|15
|Сельта
|7
|7
|16
|Расинг
|7
|7
|17
|Леванте
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Эльче
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Малага
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|7
|4
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