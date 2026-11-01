Васко да Гама - Интернасьонал 20 Ноября прямая трансляция

20 Ноября 2026 года в 01:30 (+03:00). Бразилия — Серия А , 35-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Васко да Гама Рио-де-Жанейро Интернасьонал Порту-Алегри История личных встреч 17.05.2026 Бразилия — Серия А 16-й тур 4 : 1 29.11.2025 Бразилия — Серия А 36-й тур 5 : 1 28.07.2025 Бразилия — Серия А 17-й тур 1 : 1 22.11.2024 Бразилия - Серия А 34-й тур 0 : 1 08.07.2024 Бразилия - Серия А 15-й тур 1 : 2 27.10.2023 Бразилия - Серия А 29-й тур 1 : 2 11.06.2023 Бразилия - Серия А 10-й тур 2 : 1 14.02.2021 Бразилия - Серия А 36-й тур 0 : 2 19.10.2020 Бразилия - Серия А 17-й тур 2 : 0 20.10.2019 Бразилия - Серия А 27-й тур 0 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Фламенго 34 76 2 Палмейрас 34 73 3 Крузейро 34 60 4 Флуминенсе 34 57 5 Атлетико Паранаэнсе 34 54 6 Баия 34 53 7 Атлетико Минейро 35 51 8 Ред Булл Брагантино 34 47 9 Сантос 34 47 10 Сан-Паулу 34 44 11 Васко да Гама 34 44 12 Ботафого 34 42 13 Коритиба 34 42 14 Мирасол 35 41 15 Витория 34 38 16 Интернасьонал 34 38 17 Зона вылета Коринтианс 34 37 18 Зона вылета Гремио 34 37 19 Зона вылета Ремо 34 29 20 Зона вылета Шапекоэнсе 34 21