Сан-Паулу - Флуминенсе 20 Ноября прямая трансляция
20 Ноября 2026 года в 03:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 35-й тур
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Составы команд
Сан-Паулу
Сан-Паулу
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
Главные тренеры
|Доривал Жуниор
История личных встреч
|17.05.2026
|Бразилия — Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|28.11.2025
|Бразилия — Серия А
|36-й тур
|6 : 0
|27.07.2025
|Бразилия — Серия А
|17-й тур
|3 : 1
|02.09.2024
|Бразилия - Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|14.05.2024
|Бразилия - Серия А
|6-й тур
|2 : 1
|23.11.2023
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|01.07.2023
|Бразилия - Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|05.11.2022
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|3 : 1
|17.07.2022
|Бразилия - Серия А
|17-й тур
|2 : 2
|13.09.2021
|Бразилия - Серия А
|20-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|35
|79
|2
|Палмейрас
|35
|73
|3
|Крузейро
|35
|63
|4
|Флуминенсе
|34
|57
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|54
|6
|Баия
|35
|54
|7
|Атлетико Минейро
|35
|51
|8
|Сантос
|35
|50
|9
|Ред Булл Брагантино
|34
|47
|10
|Сан-Паулу
|34
|44
|11
|Васко да Гама
|34
|44
|12
|Ботафого
|35
|42
|13
|Коритиба
|35
|42
|14
|Мирасол
|35
|41
|15
|Коринтианс
|35
|40
|16
|Витория
|34
|38
| 17
Зона вылета
|Интернасьонал
|34
|38
| 18
Зона вылета
|Гремио
|35
|38
| 19
Зона вылета
|Ремо
|35
|32
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|35
|21
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