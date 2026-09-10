Бавария – Буде-Глимт: Прогноз на матч Лиги чемпионов 10 сентября

Дата публикации: 10-09-2026 21:04





10 сентября на стадионе Альянц-Арена состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором мюнхенская Бавария примет гостей из Норвегии - Буде-Глимт. Начало этой увлекательной встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Бавария

Мюнхенцы всегда уделяли особое внимание еврокубковым титулам, и нынешний сезон не стал исключением. Прошлая кампания, несмотря на очередное безоговорочное чемпионство и полный комплект трофеев на внутренней арене, оставила неприятный осадок - из Лиги чемпионов немецкий гранд вылетел на стадии полуфинала, уступив парижскому ПСЖ. Новый тренерский штаб во главе с Компани талантливо стартовал: уже в августе клуб завоевал Суперкубок Германии, переиграв в Дортмунде непростого соперника - Боруссию со счетом 2-1. В последующих матчах Бундеслиги Бавария не встретила серьезного сопротивления - разгромный результат против Штутгарта, уверенная победа в кубке страны над Оснабрюком. Однако не все пошло гладко: в Гельзенкирхене команда неожиданно оступилась, сыграв нулевую ничью с Шальке. Это стало тревожным сигналом и напоминанием о том, что не стоит недооценивать никого, даже явных аутсайдеров чемпионата Германии.

Поклонники Баварии надеются на яркое выступление в Лиге чемпионов. Особые ожидания связаны с Харри Кейном, который прекрасно вписался в коллектив и демонстрирует высокую результативность с первых туров. Клуб прекрасно комплектован на всех позициях, однако отдельные вопросы вызывает линия обороны - порой мюнхенцы допускают невынужденные ошибки, которыми могут воспользоваться даже менее именитые соперники. Перед первым домашним матчем в Еврокубках настрой в стане хозяев максимальный - команда не хочет повторять прошлогодних ошибок.

Буде-Глимт

Норвежский клуб в последние годы совершил рывок и уже не воспринимается просто как крепкий середняк. Клуб из города Буде стал настоящей сенсацией европейских турниров: два сезона назад Буде-Глимт дошел до полуфинала Лиги Европы и неплохо проявил себя в основном раунде Лиги чемпионов. Однако успехи на континенте отразились на внутреннем первенстве: из-за усталости и нехватки кадровой глубины команда уступила титул чемпионов Норвегии Викингу, отстав всего на одно очко. Ситуация в Элитсерии вновь сложная, борьба за лидерство идет до последних туров.

Несмотря на напряженный график, подопечные Кнута Кнутсена вновь прошли квалификацию в Лиге чемпионов. Особенно напряженной и драматичной оказалась дуэль с бельгийским Роял Юнион: оба поединка завершились результативными ничьими, но в дополнительное время скандинавы вырвали нужный результат. Следующая преграда оказалась гораздо слабее: дебютирующий в еврокубках голландский НЕК был обыгран с общим счетом 6-1 (на выезде 3-1 и дома 3-0), что вселило уверенность болельщикам Буде-Глимта в силах команды даже против таких грандов, как Бавария.

Статистика личных встреч

Ранее Бавария и Буде-Глимт не пересекались ни в официальных, ни в товарищеских матчах, так что гости впервые сыграют на знаменитой Альянц-Арене в Мюнхене. Для норвежцев это большой исторический момент, а для хозяев - задача не расслабляться и не допускать неприятных сюрпризов.

Прогноз

Букмекерские конторы единодушно делают ставку на победу Баварии, ожидая при этом весьма результативный поединок. Вряд ли немецкий гранд допустит вторую осечку подряд, как в недавней игре с Шальке, ведь настрой на Лигу чемпионов совершенно иной. В то же время Буде-Глимт показал, что может испортить нервы любому фавориту и не боится статусных игроков. Защита Баварии не всегда безупречна, и гости вполне способны поразить ворота хозяев хотя бы однажды. Поэтому оптимальной видится ставка "обе команды забьют" (коэффициент - 1.63) - это подтверждает как форма соперников, так и динамика их последних матчей.