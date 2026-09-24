Узбекистан - Иран: Прогноз на товарищеский матч 24 сентября 

Дата публикации: 24-09-2026 15:18

В четверг, 24 сентября, состоится товарищеский матч между сборными Узбекистана и Ирана. По киевскому времени игра начнется в 17:00.



Узбекистан



Для команды Узбекистана дебют на Чемпионате мира сложился весьма неудачно. В трех матчах группового этапа спортсмены уступили сборным Колумбии, Португалии и ДР Конго с общим счетом 11:2. Такие результаты явно не позволили им выйти в плей-офф.



В летний период в товарищеских матчах узбеки также потерпели поражения от Нидерландов и Канады со счетом 1:2 и 0:2 соответственно.



Иран



Сборная Ирана выступила на Чемпионате мира намного лучше. Им удалось заработать 3 очка, сыграв вничью с командами Новой Зеландии, Бельгии и Египта. Это позволило иранцам занять третье место в группе. Однако из-за разницы голов команда не прошла в плей-офф, заняв 9-е место по итогам общего зачета среди третьих команд.



В летних товарищеских играх Иран одержал победы над сборными Гамбии и Мали.



Взаимные встречи



Последний поединок между этими сборными состоялся в ноябре прошлого года в рамках товарищеского матча. В основное время команды сыграли в ничью 0:0, а в серии пенальти сильнее оказался Узбекистан.



Прогноз



Общие тенденции показывают, что обе команды не склонны к высокой результативности. В связи с этим мой прогноз – тотал меньше 2.5 голов с коэффициентом 1.52.

Стоит отметить, что предстоящая встреча будет хорошей возможностью для обеих команд улучшить свою игровую форму и настроиться на предстоящие турниры. Особенно учитывая сложный опыт Узбекистана на последнем Чемпионате мира, где команда демонстрировала серьезные трудности в обороне, данный матч станет своеобразным испытанием для защиты и атаки. Сборной Ирана, в свою очередь, предстоит подтвердить стабильность, демонстрируемую в последних международных играх, и доказать, что они способны конкурировать на достойном уровне.

Товарищеские матчи традиционно служат площадкой для экспериментов с составом и тактикой, поэтому болельщикам стоит ожидать вариативность в построении линий и игровых схем. Это может сказаться на динамике игры и результативности, но при этом даст шанс увидеть молодых и нераскрученных игроков в деле.