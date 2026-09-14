Лидс - Ньюкасл: Прогноз на матч чемпионата Англии 14 сентября

Дата публикации: 14-09-2026 17:03

В понедельник, 14 сентября, на футбольных полях Англии пройдёт матч 4-го тура национального чемпионата, в котором «Лидс» встретится с «Ньюкаслом». Начало этого противостояния назначено на 22:00 по киевскому времени, и оно привлекает к себе особое внимание болельщиков обеих команд.



Лидс



В этом сезоне «павлины» показывают вполне достойный футбол. После трёх стартовых туров Премьер-лиги подопечные набрали 5 очков, минимально одолев «Ноттингем Форест» и добившись двух ничейных результатов 1:1 в матчах против «Брентфорда» и «Брайтона». Такая стартовая дистанция позволила «Лидсу» закрепиться на 11-й позиции турнирной таблицы, оставаясь в непосредственной близости от группы лидеров. Несмотря на то, что разница между командами в верхней части турнирки пока совсем небольшая, команда уже показала, что готова навязывать борьбу сильным соперникам.



В Кубке английской лиги «Лидс» начал свой путь с победы над тем же «Ноттингем Форест», однако на следующей стадии – 1/16 финала – встретил серьёзное сопротивление со стороны «Челси» и уступил лондонцам с счётом 3:6, покинув турнир.



Ньюкасл Юнайтед



«Сороки» подходят к новому футбольному году с обновлённым составом после активного трансферного окна и новым главным тренером - Маттиасом Яйслле. Все ожидания болельщиков и руководства клуба связаны с возвращением «Ньюкасла» в борьбу за верхние строчки. Начало сезона оказалось для команды вполне успешным: ничьи с «Ливерпулем» и «Борнмутом» продемонстрировали морально-волевые качества коллектива, а победа над крепким «Тоттенхэмом» добавила уверенности. Благодаря этим результатам «сороки», имея также в активе 5 баллов, занимают 10-е место в таблице и идут на равных с ближайшими оппонентами.



В Кубке английской лиги коллектив успел пройти два раунда: сначала была добыта волевая победа над «Вест Бромвичем» (3:2), а затем скромная, но результативная виктория над «Миллволлом» (1:0). Этот успех позволил команде выйти в 1/8 финала и сохранить надежды на трофей.



Личные встречи



Если посмотреть на историю последних пяти очных встреч «Лидса» и «Ньюкасла», небольшой перевес на стороне «сорок». В этой пятёрке матчей команда одержала две победы, а ещё один поединок завершился ничьей. Это говорит о том, что ожидать однозначного фаворита в предстоящей игре не стоит и, скорее всего, нас ждёт упорная борьба на каждом участке поля.



Прогноз



Обращая внимание на атакующий потенциал обеих команд и их нестабильность в обороне, можно предположить, что голов в этом матче будет достаточно. Я предлагаю сделать ставку на вариант "обе команды забьют", коэффициент на это событие составляет 1.63. Ожидаем яркое противостояние со множеством острых моментов и забитых мячей.