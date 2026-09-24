Венгрия - Украина: Прогноз на матч Лиги наций 25 сентября 

Дата публикации: 24-09-2026 15:22

25 сентября на «Пушкаш Арене» в Будапеште сборная Украины проведёт первый матч нового розыгрыша Лиги наций. Соперником команды Андреа Мальдеры станет Венгрия, которая, как и «сине-жёлтые», не смогла пробиться на чемпионат мира — 2026.

Венгерская команда под руководством Марко Росси провела отборочный турнир достаточно уверенно, однако решающая встреча с Ирландией завершилась драматично. Венгры уступили со счётом 2:3, пропустив победный для соперника мяч уже в компенсированное время. В результате команда заняла третье место в группе и не попала даже в стыковые матчи.

После завершения отбора Венгрия провела четыре товарищеские встречи. Команда обыграла Словению, сыграла вничью с Грецией, а затем взяла верх над Финляндией со счётом 2:1 и Казахстаном — 3:1.

При этом в составе венгров начинается постепенная смена поколений. Росси по-прежнему рассчитывает на ключевых исполнителей, среди которых Доминик Собослаи и Вилли Орбан, но в заявке на стартовые матчи Лиги наций появились сразу пять футболистов, которые ещё не проводили официальных встреч за национальную команду. Главной задачей венгерский тренер назвал возвращение в элитный дивизион турнира.

В предыдущем розыгрыше Лиги наций Венгрия выступала в дивизионе А. Команда заняла третье место в группе, после чего в стыковых матчах за сохранение прописки в элите уступила Турции и опустилась в дивизион В.

Украина подходит к старту турнира после смены главного тренера. После ухода Сергея Реброва команду возглавил итальянец Андреа Мальдера. Его дебют состоялся в товарищеском матче против Польши, который завершился победой украинцев со счётом 2:0. Следующая встреча с Данией закончилась поражением 1:2.

Перед стартом Лиги наций состав Украины также претерпел изменения. Из-за проблем со здоровьем команду покинули Артём Довбик, Андрей Андриевский и Богдан Степанов. Вместо них были вызваны Александр Пихалёнок, Иван Краснопир и Илья Велетень. Кроме того, по разным причинам в заявку не попали Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Андрей Лунин, Юхим Конопля, Владислав Гуцуляк, Михаил Мудрик и Арсен Ярмолюк.

Украина прибыла в Будапешт 20 сентября и проводила подготовку к матчу на местной тренировочной базе.

История противостояния команд насчитывает всего два матча. Оба состоялись в 1992 году. В апреле Украина провела свой первый матч в истории именно против Венгрии и уступила в Ужгороде со счётом 1:3. В августе команды встретились уже в Венгрии, где хозяева победили 2:1.

Предстоящая встреча станет официальным дебютом Мальдеры во главе сборной Украины. Венгры располагают опытным составом и хорошо действуют на стандартах, тогда как украинская команда рассчитывает на индивидуальное мастерство и атакующий потенциал Судакова, Цыганкова, Ярмоленко и Яремчука.

Ориентировочные составы

Венгрия: Б. Тот, Керкез, Орбан, Дардаи, Осват, Шефер, А. Тот, Собослаи, Шалаи, Варга, Лукач.

Украина: Трубин, Крупский, Забарный, Сарапий, Миколенко, Очеретько, Назарина, Судаков, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

Ожидается плотная игра с небольшим количеством голевых моментов. В качестве предполагаемого результата рассматривается ничья 1:1.