Севилья – Атлетико. Прогноз на матч чемпионата Испании 11 апреля

Дата публикации: 11-04-2026 17:52

11 апреля на стадионе «Колизеум Альфонсо Перес» состоится важнейший матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу - Примеры, в котором сойдутся «Севилья» и «Атлетико». Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени, и эта игра обещает стать настоящим украшением игрового дня.

«Севилья»

«Севилья» продолжает удерживать статус рекордсмена по количеству побед в истории Лиги Европы, но в последние сезоны клуб оказался в серьезном игровом кризисе и утратил былую стабильность. Если раньше андалусийцы претендовали на еврокубки практически каждый сезон, то теперь команда вынуждена бороться за сохранение места в элите испанского футбола. Стоит напомнить, что всего год назад клуб сумел лишь на одно очко обойти вернувшийся в Сегунду «Леганес», закончив чемпионат с 41 очком против 40 у конкурентов.

Руководство попыталось изменить ситуацию, пригласив летом прошлого года амбициозного тренера Матиаса Алмейду. Поначалу результаты улучшились, и «Севилья» даже одержала яркую победу над «Барселоной», однако к весне команда вновь сдала позиции, а сам Алмейда получил длительную дисквалификацию. В связи с этим руководство воспользовалось паузой на матчи сборных и назначило нового наставника - опытного Луиса Гарсию. К сожалению, его дебют выдался неудачным: «Севилья» уступила ближайшему аутсайдеру чемпионата «Овьедо». Теперь команде предстоит непростой отрезок, где каждая ошибка может оказаться фатальной.

«Атлетико»

Мадридский «Атлетико» подошел к ключевой части сезона в состоянии максимальной концентрации, ведь команда Диего Симеоне борется сразу на трёх фронтах. Прежде всего, предстоящий матч в Ла Лиге находится буквально между двумя встречами с «Барселоной» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. В первой игре «матрасники» одержали заметную победу со счётом 2-0, заметно повысив свои шансы на выход в полуфинал турнира. Помимо этого, «Атлетико» благодаря столь же уверенной игре против каталонцев смог выйти в финал кубка, где уже скоро встретится с «Реалом Сосьедад» – этот трофей для команды сейчас один из важнейших приоритетов.

На фоне успешных выступлений на международной арене и в Кубке Испании задачи в Примере стали скорее вопросом престижа: бороться за лидерство уже сложно – до ближайших лидеров слишком большое отставание. Теперь главным в национальном первенстве становится сопротивление «Вильярреалу» за третье место. Несколько недавних осечек привели к тому, что «Атлетико» оказался на одну позицию ниже – у мадридцев 57 очков, тогда как у «Вильярреала» их 58. Тем не менее, с учётом плотного календаря, сложно ожидать, что гости выложатся на все сто ради результата именно в этом поединке. Возможно, главный фокус сейчас всё же сделан на европейские соревнования и финал кубка.

Статистика личных встреч

В очных противостояниях последних лет доминируют футболисты «Атлетико», ведомые Антуаном Гризманном. В семи из восьми последних официальных встреч мадридцы одерживали верх, а в трех последних дуэлях подряд побеждали без особых проблем, уступив лишь единожды.

Прогноз

По оценкам букмекеров, фаворитом предстоящей встречи является «Атлетико». Статистика и лучшие формы мадридцев играют на их стороне, учитывая явные проблемы «Севильи» как с составом, так и с тренерским штабом. Прогноз специалистов на этот матч – победа «Атлетико» с форой «0». Коэффициент на такой исход составляет 1.67, что говорит о большой уверенности экспертов в успехе гостей.

В целом, ожидается весьма напряжённый и захватывающий поединок, ведь обе команды имеют серьёзную мотивацию: «Севилья» отчаянно борется за выживание, а «Атлетико» не хочет отпускать третью строчку в турнирной таблице и стремится к стабильности перед важнейшими кубковыми битвами. Футбольные болельщики могут рассчитывать на интересную борьбу и множество моментов у обоих ворот.