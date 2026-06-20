Мбаппе и Тчуамени помогут «Реалу» подписать Майкла Олисе
Мадридский «Реал» не оставляет попыток заполучить вингера «Баварии» Майкла Олисе. По информации испанских СМИ, президент «сливочных» Флорентино Перес готов использовать все доступные инструменты, чтобы убедить французского футболиста перебраться в столицу Испании.
Одним из ключевых факторов в потенциальных переговорах могут стать партнёры Олисе по сборной Франции — Килиан Мбаппе и Орельен Тчуамени. В руководстве «Реала» рассчитывают, что тесные отношения между игроками национальной команды помогут склонить вингера к смене клуба.
Источник отмечает, что подобная стратегия уже приносила успех мадридцам. Во время переговоров по трансферу Мбаппе важную роль сыграли Тчуамени, Эдуарду Камавинга и бывший форвард «Королевского клуба» Карим Бензема, которые поддерживали постоянный контакт с нападающим и убеждали его выбрать «Реал».
Ранее сообщалось, что испанский гранд готов выделить на трансфер Олисе до 220 миллионов евро. Такая сумма может сделать сделку одной из самых дорогих в истории мирового футбола.
Майкл Олисе считается одним из самых ярких атакующих игроков своего поколения и входит в число главных трансферных целей мадридского клуба на ближайшие сезоны.