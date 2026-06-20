Мбаппе и Тчуамени помогут «Реалу» подписать Майкла Олисе

Дата публикации: 20-06-2026 07:45

Мадридский «Реал» не оставляет попыток заполучить вингера «Баварии» Майкла Олисе. По информации испанских СМИ, президент «сливочных» Флорентино Перес готов использовать все доступные инструменты, чтобы убедить французского футболиста перебраться в столицу Испании.

Одним из ключевых факторов в потенциальных переговорах могут стать партнёры Олисе по сборной Франции — Килиан Мбаппе и Орельен Тчуамени. В руководстве «Реала» рассчитывают, что тесные отношения между игроками национальной команды помогут склонить вингера к смене клуба.

Источник отмечает, что подобная стратегия уже приносила успех мадридцам. Во время переговоров по трансферу Мбаппе важную роль сыграли Тчуамени, Эдуарду Камавинга и бывший форвард «Королевского клуба» Карим Бензема, которые поддерживали постоянный контакт с нападающим и убеждали его выбрать «Реал».

Ранее сообщалось, что испанский гранд готов выделить на трансфер Олисе до 220 миллионов евро. Такая сумма может сделать сделку одной из самых дорогих в истории мирового футбола.

Майкл Олисе считается одним из самых ярких атакующих игроков своего поколения и входит в число главных трансферных целей мадридского клуба на ближайшие сезоны.