Сенатор Парагвая вновь обрушилась на Мбаппе и потребовала публичных извинений

Дата публикации: 07-07-2026 10:48

Конфликт между сенатором Парагвая Селестой Амарильей и нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе продолжает набирать обороты. После обмена резкими заявлениями политик вновь выступила с жёсткой критикой в адрес французского форварда, потребовав от него публичных извинений и пригрозив судебным разбирательством.

На своей странице в социальной сети X Амарилья заявила, что поведение Мбаппе по отношению к сборной Парагвая и её представителям было высокомерным и оскорбительным. По её словам, ещё до матча футболист допустил высказывания, которые в Парагвае восприняли как проявление неуважения к стране и её жителям.

Сенатор также утверждает, что во время самой встречи француз демонстрировал пренебрежительное отношение к игрокам соперника, а затем позволил себе грубые выражения, которые, по её мнению, являются неприемлемыми.

Кроме того, Амарилья заявила, что в ответ на её предыдущие слова Мбаппе якобы использовал в её адрес оскорбительные характеристики, назвав её «жалкой» и «дикаркой». По мнению сенатора, подобные высказывания являются проявлением гендерного и политического насилия.

«Теперь же я требую, чтобы ты тоже отказался от своих слов и принёс мне извинения. Я тоже не намерена терпеть твоё насилие. Ты меня не знаешь, ты понятия не имеешь, кто я такая, и не имеешь никакого права говорить, что я — жалкая женщина… Откажись от своих слов, прояви уважение к своему французскому гражданству и принеси извинения. В противном случае я могу начать судебное разбирательство по факту гендерного насилия», — написала Амарилья.

Напомним, конфликт начался после матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Парагвая. Ранее сенатор резко раскритиковала Мбаппе за то, что после финального свистка он не пожал руку голкиперу парагвайской команды Орландо Хилю. Позже французский нападающий ответил на её обвинения, однако перепалка на этом не завершилась.

На данный момент ни представители сборной Франции, ни сам Килиан Мбаппе не комментировали новое заявление парагвайского политика.