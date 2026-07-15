Линекер: надеюсь, Англия возьмёт реванш у Аргентины за ЧМ-1986
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала чемпионата мира 2026 года против Аргентины, назвав этот матч возможностью взять реванш за поражение на мировом первенстве 1986 года.
В среду, 15 июля, сборные Англии и Аргентины встретятся в полуфинале ЧМ-2026.
В интервью Sky News Линекер вспомнил легендарный четвертьфинал чемпионата мира 1986 года, в котором аргентинцы победили со счётом 2:1. Сам англичанин тогда отметился голом, однако главным событием встречи стали два мяча Диего Марадоны, включая знаменитую «Руку бога».
«Можно сказать и так. За эти годы мы говорили об этом несколько раз. Конечно, я в той игре забил гол, о котором никто не помнит. Но "Рука бога" Диего была первым голом. На самом деле первый тайм мы провели довольно неудачно.
Во втором тайме всё ожило, и он забил, вероятно, величайший гол в своей карьере, потому что, если учесть важность игры и всё остальное, это был выдающийся подвиг гения.
Я бы не сказал, что у меня остались приятные воспоминания, но это были настоящие воспоминания и потрясающий опыт — сыграть на "Ацтеке" против Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира. Очевидно, нам немного не повезло, что решение было принято не в нашу пользу, и в конце концов мы собрались и почти сравняли счёт, но, к сожалению, они одержали победу.
Надеюсь, теперь мы сможем отомстить», — сказал Линекер.
Напомним, в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года Аргентина обыграла Англию со счётом 2:1. Оба мяча забил Диего Марадона: первый — рукой, что позже сам аргентинец назвал голом, забитым «немного головой Марадоны и немного рукой Бога», а второй вошёл в историю как один из величайших голов всех времён.
Теперь спустя 40 лет сборные вновь встретятся на чемпионате мира — на этот раз в борьбе за путёвку в финал турнира 2026 года.