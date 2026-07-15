Линекер: надеюсь, Англия возьмёт реванш у Аргентины за ЧМ-1986

Дата публикации: 15-07-2026 13:15

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала чемпионата мира 2026 года против Аргентины, назвав этот матч возможностью взять реванш за поражение на мировом первенстве 1986 года.

В среду, 15 июля, сборные Англии и Аргентины встретятся в полуфинале ЧМ-2026.

В интервью Sky News Линекер вспомнил легендарный четвертьфинал чемпионата мира 1986 года, в котором аргентинцы победили со счётом 2:1. Сам англичанин тогда отметился голом, однако главным событием встречи стали два мяча Диего Марадоны, включая знаменитую «Руку бога».

«Можно сказать и так. За эти годы мы говорили об этом несколько раз. Конечно, я в той игре забил гол, о котором никто не помнит. Но "Рука бога" Диего была первым голом. На самом деле первый тайм мы провели довольно неудачно.

Во втором тайме всё ожило, и он забил, вероятно, величайший гол в своей карьере, потому что, если учесть важность игры и всё остальное, это был выдающийся подвиг гения.

Я бы не сказал, что у меня остались приятные воспоминания, но это были настоящие воспоминания и потрясающий опыт — сыграть на "Ацтеке" против Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира. Очевидно, нам немного не повезло, что решение было принято не в нашу пользу, и в конце концов мы собрались и почти сравняли счёт, но, к сожалению, они одержали победу.

Надеюсь, теперь мы сможем отомстить», — сказал Линекер.

Напомним, в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года Аргентина обыграла Англию со счётом 2:1. Оба мяча забил Диего Марадона: первый — рукой, что позже сам аргентинец назвал голом, забитым «немного головой Марадоны и немного рукой Бога», а второй вошёл в историю как один из величайших голов всех времён.

Теперь спустя 40 лет сборные вновь встретятся на чемпионате мира — на этот раз в борьбе за путёвку в финал турнира 2026 года.