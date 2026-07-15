Романо: Зидан сменит Дешама на посту главного тренера сборной Франции

Дата публикации: 15-07-2026 00:48

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам покинет свой пост после завершения чемпионата мира 2026 года. Матч за третье место станет для 57-летнего специалиста последним во главе национальной команды.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, новым главным тренером «трёхцветных» станет легендарный французский футболист Зинедин Зидан. Ожидается, что 54-летний специалист официально возглавит сборную сразу после окончания мирового первенства.

Дешам руководит национальной командой с 2012 года и является одним из самых успешных тренеров в её истории. Под его руководством Франция стала чемпионом мира в 2018 году, выиграла Лигу наций, а также дошла до финалов чемпионата мира 2022 года и чемпионата Европы 2016 года.

На нынешнем чемпионате мира французы остановились в шаге от финала, уступив Испании со счётом 0:2 в полуфинале. Теперь команде предстоит провести матч за третье место.

Для Зидана назначение станет первым опытом работы на уровне национальной сборной. После ухода из мадридского «Реала» летом 2021 года именитый специалист не возглавлял ни один клуб, несмотря на интерес со стороны ряда европейских грандов. Теперь он, как ожидается, начнёт новую главу своей тренерской карьеры во главе сборной Франции.