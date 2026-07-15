ФИФА может увеличить перерыв в финале ЧМ-2026 ради масштабного музыкального шоу
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменить продолжительность перерыва во время финального матча чемпионата мира 2026 года.
Решающая встреча турнира состоится 19 июля на стадионе «Мет-Лайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США). В перерыве между таймами организаторы планируют провести масштабное музыкальное шоу с участием мировых звёзд, среди которых Джастин Бибер, Шакира, Мадонна и другие известные исполнители.
Изначально на концерт планировалось выделить 11 минут, однако из-за того, что выступление пройдёт непосредственно на футбольном поле, организаторам потребуется дополнительное время на монтаж и демонтаж сцены. В связи с этим ФИФА рассматривает возможность увеличить продолжительность перерыва.
Согласно действующим Правилам игры, перерыв между таймами не должен превышать 15 минут. Его увеличение допускается лишь в исключительных случаях и только с разрешения главного арбитра матча.
Если решение будет принято, финал ЧМ-2026 может стать одним из первых матчей мирового первенства с официально продлённым перерывом ради полноценного шоу в стиле крупнейших спортивных событий США.