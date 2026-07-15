ФИФА может увеличить перерыв в финале ЧМ-2026 ради масштабного музыкального шоу

Дата публикации: 15-07-2026 00:51

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменить продолжительность перерыва во время финального матча чемпионата мира 2026 года.

Решающая встреча турнира состоится 19 июля на стадионе «Мет-Лайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США). В перерыве между таймами организаторы планируют провести масштабное музыкальное шоу с участием мировых звёзд, среди которых Джастин Бибер, Шакира, Мадонна и другие известные исполнители.

Изначально на концерт планировалось выделить 11 минут, однако из-за того, что выступление пройдёт непосредственно на футбольном поле, организаторам потребуется дополнительное время на монтаж и демонтаж сцены. В связи с этим ФИФА рассматривает возможность увеличить продолжительность перерыва.

Согласно действующим Правилам игры, перерыв между таймами не должен превышать 15 минут. Его увеличение допускается лишь в исключительных случаях и только с разрешения главного арбитра матча.

Если решение будет принято, финал ЧМ-2026 может стать одним из первых матчей мирового первенства с официально продлённым перерывом ради полноценного шоу в стиле крупнейших спортивных событий США.