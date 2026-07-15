Испания впервые с 2010 года вышла в финал чемпионата мира

Дата публикации: 15-07-2026 00:45

Сборная Испании вновь сыграет в финале чемпионата мира. В полуфинале ЧМ-2026 команда обыграла Францию со счётом 2:0 и впервые за 16 лет пробилась в решающий матч мирового первенства.

Испанцы открыли счёт на 22-й минуте благодаря точно реализованному пенальти Микеля Оярсабаля. Во втором тайме Педро Порро закрепил преимущество своей команды, установив окончательный результат встречи.

Последний раз сборная Испании играла в финале чемпионата мира в 2010 году. Тогда «Фурия Роха» впервые в своей истории завоевала главный футбольный трофей, обыграв Нидерланды со счётом 1:0. Победный мяч в дополнительное время забил Андрес Иньеста.

Теперь испанцы получили шанс вновь стать чемпионами мира. В финале турнира команда встретится с победителем второго полуфинала, в котором сыграют сборные Англии и Аргентины. Этот матч состоится 15 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, завоевавшая титул на турнире 2022 года в Катаре.