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Испания обыграла Францию и первой вышла в финал ЧМ-2026

Дата публикации: 15-07-2026 00:43

 

Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира 2026 года, уверенно победив Францию со счётом 2:0.

Полуфинальный матч состоялся на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Главным арбитром встречи был Иван Бартон из Сальвадора.

Испанцы вышли вперёд на 22-й минуте. Нападающий Микель Оярсабаль уверенно реализовал пенальти и открыл счёт.

Ещё до перерыва французы понесли серьёзную кадровую потерю. На 29-й минуте из-за травмы поле покинул центральный защитник Вильям Салиба. Вместо него в игру вступил Максанс Лакруа.

Во втором тайме команда Луиса де ла Фуэнте закрепила преимущество. На 58-й минуте Педро Порро отправил второй мяч в ворота сборной Франции, установив окончательный счёт встречи — 2:0.

Благодаря этой победе Испания вышла в финал чемпионата мира, где сыграет с победителем второго полуфинала между сборными Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Финальный матч турнира состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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