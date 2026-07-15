Скалони - перед полуфиналом с Англией: «Ни один игрок не выходит на поле за прошлые заслуги»

Дата публикации: 15-07-2026 13:23

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира 2026 года против Англии и рассказал о подготовке команды к одной из ключевых игр турнира.

Наставник действующих чемпионов мира не исключил изменений в стартовом составе, подчеркнув, что окончательное решение будет принято с учётом подготовки к конкретному сопернику.

«Возможно, будут какие-то изменения с учётом того, как мы будем готовиться к матчу. Вы всё узнаете. Наша идея — выйти на поле с лучшим, что у нас есть. Ребята находятся в хорошем состоянии».

Скалони отметил, что место в составе определяется исключительно текущей формой футболистов, а не их прежними достижениями.

«Команда, которая сыграет в полуфинале, — это та команда, которую я считаю лучшей. Ни один игрок не выходит на поле за то, что он уже сделал, а за то, что он делает сейчас».

Также главный тренер аргентинцев призвал не придавать предстоящему противостоянию чрезмерный исторический подтекст.

«Было бы безумием думать, что это больше, чем просто футбольный матч. Игроки прекрасно это понимают. Мы сыграем в полуфинале чемпионата мира. Очень сложно добраться до полуфинала мундиаля, не пройдя через испытания и страдания», — сказал Скалони на предматчевой пресс-конференции.

Полуфинальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Аргентины и Англии состоится 15 июля на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Победитель матча встретится в финале турнира со сборной Испании, которая в первом полуфинале обыграла Францию со счётом 2:0.