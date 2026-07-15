«Манчестер Юнайтед» заработает €12,48 млн на переходе Гринвуда в «Фенербахче»

Дата публикации: 15-07-2026 13:26

Английский нападающий Мэйсон Гринвуд официально стал игроком турецкого «Фенербахче», перейдя из французского «Марселя». Однако на этой сделке заработает не только стамбульский клуб и французская команда, но и «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети X, при продаже Гринвуда в «Марсель» руководство манкунианцев включило в соглашение пункт, согласно которому клуб получает 40% от суммы последующей продажи футболиста.

Поскольку «Фенербахче» заплатил за 24-летнего форварда 39 миллионов евро, доля «Манчестер Юнайтед» составила 15,6 миллиона евро.

Однако всю эту сумму английский клуб не сохранит. По условиям ранее заключённых соглашений «красные дьяволы» обязаны перечислить 3,12 миллиона евро испанскому «Хетафе», за который Гринвуд выступал на правах аренды в сезоне-2023/2024.

Таким образом, чистый доход «Манчестер Юнайтед» от трансфера составит 12,48 миллиона евро.

Ранее «Фенербахче» официально объявил о подписании Гринвуда. Контракт с английским нападающим рассчитан на четыре сезона, а сумма трансфера составила 39 миллионов евро, которые турецкий клуб выплатит тремя равными траншами в течение трёх лет.