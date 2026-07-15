Европейские федерации обсуждают альтернативу Инфантино на выборах президента ФИФА

Дата публикации: 15-07-2026 13:29

Несколько национальных футбольных ассоциаций Европы, входящих в УЕФА, начали обсуждать возможных кандидатов для участия в предстоящих выборах президента ФИФА. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, дискуссии активизировались после решения дисциплинарного комитета ФИФА временно приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна во время чемпионата мира 2026 года.

Несмотря на это, действующий президент ФИФА Джанни Инфантино намерен вновь баллотироваться на новый срок.

Как утверждает talkSPORT, ряд европейских федераций, в том числе представители Бельгии, Германии, Испании, Швеции и Норвегии, обсуждают возможность выдвижения альтернативного кандидата. Среди потенциальных претендентов называются владелец польской «Легии» Дариуш Миодуски и президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни.

При этом президент УЕФА Александер Чеферин, как сообщается, сосредоточится на собственном переизбрании во главе европейского футбольного союза весной 2027 года и не планирует участвовать в борьбе за пост главы ФИФА.

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи также пока не объявлял о намерении выдвигать свою кандидатуру.

Ещё одним потенциальным претендентом считается президент Африканской конфедерации футбола (КАФ) Патрис Мотсепе. Однако, по данным источника, он является союзником Инфантино и, вероятнее всего, предпочитает дождаться 2031 года, когда действующий глава ФИФА достигнет предельного срока пребывания на посту.

Кандидатуры на выборы президента ФИФА могут быть официально выдвинуты до 18 ноября, а само голосование состоится 18 ноября в Рабате (Марокко).