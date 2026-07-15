«Ливерпуль» не отказался от Жоао Гомеса, цена хавбека снизилась до €35 млн

Дата публикации: 15-07-2026 13:31

«Ливерпуль» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Вулверхэмптона» Жоао Гомесу в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, стоимость 25-летнего бразильца заметно снизилась. Если ранее «Вулверхэмптон» оценивал футболиста примерно в 40 миллионов фунтов стерлингов (около 47 миллионов евро), то теперь потенциальный трансфер может обойтись покупателю примерно в 30 миллионов фунтов (около 35 миллионов евро).

Конкуренцию мерсисайдскому клубу в борьбе за хавбека составляет «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что представители «красных дьяволов» уже провели предварительные переговоры с руководством «Вулверхэмптона», чтобы обсудить возможные условия сделки.

Жоао Гомес остаётся одним из ключевых игроков команды. В сезоне-2025/2026 бразильский полузащитник принял участие в 41 матче во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

Ожидается, что интерес к футболисту сохранится до конца трансферного окна, а снижение запрашиваемой суммы может сделать его переход более вероятным.