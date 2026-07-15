Тухель рискует получить дисквалификацию по окончании ЧМ-2026

Дата публикации: 15-07-2026 13:33

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель может быть дисквалифицирован Международной федерацией футбола (ФИФА) уже после завершения чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, ФИФА намерена применить санкции к ряду футболистов и тренеров, которые во время турнира публично критиковали официальных лиц и работу судей. Организация планирует использовать механизм переноса наказаний на последующие матчи под своей эгидой, чтобы пресечь давление на арбитров.

Причиной возможной дисквалификации Тухеля стали его эмоциональные заявления после победы сборной Англии над Мексикой (3:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

После той встречи немецкий специалист резко раскритиковал удаление защитника Джарелла Куансы, которое произошло после вмешательства системы VAR, а также выразил недовольство работой главного арбитра встречи Алирезы Фагани.

Как отмечает Mirror, если дисциплинарные органы ФИФА примут решение на основании рапортов судейской бригады, наказание не будет применено во время нынешнего турнира. Вместо этого дисквалификация вступит в силу осенью 2026 года и распространится на официальные матчи сборной Англии под эгидой ФИФА, включая встречи Лиги наций УЕФА или квалификационного цикла к следующим международным турнирам.