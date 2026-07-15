Трансфер Каррераса в «Челси» сорвался: «Реал» сказал «нет»
Лондонский «Челси» предпринял попытку подписать левого защитника мадридского «Реала» Альваро Каррераса. Как сообщает Sport.es, английский клуб уже направил «сливочным» первое официальное предложение.
По информации источника, «Челси» предложил за 23-летнего испанца 25 миллионов евро, однако руководство «Реала» ответило отказом.
Мадридский клуб оценивает Каррераса как минимум в 50 миллионов евро и не намерен отпускать футболиста за меньшую сумму.
Отмечается, что главным инициатором трансфера является наставник «Челси» Хаби Алонсо. Испанский специалист рассчитывает усилить левый фланг обороны и настаивает на продолжении переговоров с «Реалом», чтобы добиться перехода защитника.
В сезоне-2025/2026 Каррерас принял участие в 40 матчах во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.
Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость испанского защитника составляет 50 миллионов евро, что соответствует финансовым требованиям мадридского клуба.