Трансфер Каррераса в «Челси» сорвался: «Реал» сказал «нет»

Дата публикации: 15-07-2026 13:36

Лондонский «Челси» предпринял попытку подписать левого защитника мадридского «Реала» Альваро Каррераса. Как сообщает Sport.es, английский клуб уже направил «сливочным» первое официальное предложение.

По информации источника, «Челси» предложил за 23-летнего испанца 25 миллионов евро, однако руководство «Реала» ответило отказом.

Мадридский клуб оценивает Каррераса как минимум в 50 миллионов евро и не намерен отпускать футболиста за меньшую сумму.

Отмечается, что главным инициатором трансфера является наставник «Челси» Хаби Алонсо. Испанский специалист рассчитывает усилить левый фланг обороны и настаивает на продолжении переговоров с «Реалом», чтобы добиться перехода защитника.

В сезоне-2025/2026 Каррерас принял участие в 40 матчах во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость испанского защитника составляет 50 миллионов евро, что соответствует финансовым требованиям мадридского клуба.