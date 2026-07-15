Анри объяснил поражение Франции от Испании и поблагодарил Дешама

Дата публикации: 15-07-2026 13:46

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал поражение национальной команды от Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

Анри поблагодарил главного тренера «трёхцветных» Дидье Дешама, который ранее объявил, что покинет свой пост после завершения мирового первенства. При этом легендарный форвард отметил, что ключевым фактором поражения стало превосходство испанской футбольной системы.

«Испания — это команда с чёткой системой, и это результат инвестиций страны в развитие футбола. Когда люди говорят об Испании, они не могут учитывать только национальную сборную среди взрослых. Они добились успеха на всех уровнях — в женском футболе, в юношеских соревнованиях, на Олимпийских играх. Я раз за разом проигрывал им в финалах. Кажется, они всегда там. У них есть чёткая футбольная идентичность и философия. Каждая команда, независимо от возрастной группы, играет в одном и том же стиле футбола».

Анри также подчеркнул, что главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте отлично знает эту систему благодаря многолетней работе с молодёжными сборными.

«Вот почему Де ла Фуэнте может добиться успеха — до этого он много лет тренировал испанские юношеские сборные. Он знает эту систему как свои пять пальцев, а игроки знают, как её реализовать. Видно, что в этой испанской команде много звёзд, но самое главное — они действуют как настоящая команда».

По мнению француза, его соотечественники так и не смогли навязать сопернику свою игру.

«Франция сегодня не показала себя: мы так и не вошли в игру. Но главная причина в этом: когда мяч у Испании, они не отдают его легко. Его нужно агрессивно отбирать, а это требует постоянного прессинга высокой интенсивности. Мы просто не смогли отобрать у них мяч. Франция смогла нанести лишь один удар в створ ворот — это сделал Дембеле в конце матча. Вот в чём разница», — сказал Анри.

Благодаря победе над Францией сборная Испании вышла в финал чемпионата мира 2026 года, где встретится с победителем второго полуфинала между Англией и Аргентиной.