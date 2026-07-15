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«Ливерпуль» предложил «ПСЖ» аренду Забарного с правом выкупа

Дата публикации: 15-07-2026 13:49

 

«Ливерпуль» продолжает работу над возможным трансфером украинского защитника Ильи Забарного. По информации источника, английский клуб уже направил «Пари Сен-Жермен» предложение по 22-летнему футболисту.

Сообщается, что мерсисайдцы предлагают оформить переход в формате аренды с опцией последующего выкупа. Сумма возможного полноценного трансфера может составить от 50 до 55 миллионов евро.

Пока неизвестно, готов ли французский клуб рассматривать подобную структуру сделки, однако интерес «Ливерпуля» к украинскому центральному защитнику остаётся серьёзным.

Минувший сезон стал одним из самых успешных в карьере Забарного. Вместе с «ПСЖ» он завоевал Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Суперкубок Франции и Межконтинентальный кубок ФИФА.

В кампании-2025/2026 украинец провёл 37 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и закрепившись в числе основных защитников парижского клуба.


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