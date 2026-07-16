Финансовые проблемы «Марселя» вынудили отпустить Обамеянга в Испанию

Дата публикации: 16-07-2026 00:21

Пьер-Эмерик Обамеянг близок к возвращению в чемпионат Испании. По информации Footmercato, опытный габонский нападающий покинет французский «Марсель» и продолжит карьеру в составе «Депортиво» из Ла-Коруньи.

Сообщается, что 37-летний форвард подпишет с испанским клубом соглашение сроком на два сезона. Для оформления сделки «Депортиво» воспользуется предусмотренной опцией выкупа, заплатив за футболиста около 1,5 млн евро.

Расставание с Обамеянгом стало для «Марселя» вынужденной мерой. После того как команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов, руководство клуба приступило к сокращению расходов, в том числе за счёт уменьшения зарплатной ведомости. Главный тренер Бруно Женезио не скрывал, что рассчитывал сохранить одного из самых опытных игроков команды, однако финансовые ограничения не оставили клубу выбора.

Несмотря на возраст, Обамеянг остаётся важной фигурой в атаке. В прошлом сезоне он принял участие в 41 матче во всех турнирах, записав на свой счёт 14 забитых мячей и 10 результативных передач.

Для самого футболиста этот переход станет возвращением в Ла Лигу, где ранее он уже защищал цвета «Барселоны». Теперь габонец поможет «Депортиво», который впервые за восемь лет вновь сыграет в высшем дивизионе Испании. В клубе рассчитывают, что опыт и лидерские качества бывшего капитана сборной Габона помогут команде успешно закрепиться среди сильнейших.