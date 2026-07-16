Карим Адейеми прилетел в Барселону для подписания контракта

Дата публикации: 16-07-2026 00:23

Немецкий форвард Карим Адейеми находится в шаге от перехода в «Барселону». Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, нападающий дортмундской «Боруссии» уже прибыл в столицу Каталонии, где должен завершить оформление трансфера.

По данным источника, футболиста заметили в аэропорту Барселоны сразу после прилёта. В ближайшее время Адейеми предстоит пройти медицинское обследование и подписать долгосрочное соглашение с сине-гранатовыми.

«Барселона» и дортмундская «Боруссия» ранее достигли полной договорённости по условиям сделки. Каталонский клуб выплатит за 23-летнего нападающего фиксированную сумму в размере 22 млн евро, а ещё до 7 млн евро немецкая сторона сможет получить в виде различных бонусов. Их выплата будет зависеть от количества матчей, которые проведёт Адейеми, а также от успехов команды в борьбе за трофеи.

Контракт игрока с испанским грандом будет рассчитан на пять лет, что свидетельствует о долгосрочных планах клуба в отношении немецкого нападающего.

В прошлом сезоне Адейеми провёл 39 матчей во всех турнирах в составе «Боруссии», записав на свой счёт 10 забитых мячей и шесть голевых передач. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 40 млн евро, поэтому «Барселоне» удалось договориться о трансфере на сумму значительно ниже его оценочной цены.