Батистута оценил ЧМ с 48 сборными и призвал вернуть прежний формат
Легендарный нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута поделился своим мнением о новом формате чемпионата мира, в котором впервые приняли участие 48 национальных команд. По словам экс-футболиста, перед стартом турнира он относился к расширению числа участников весьма скептически, однако по ходу соревнований изменил своё мнение.
Батистута признался, что ожидал увидеть большое количество проходных встреч и менее зрелищный турнир. Тем не менее чемпионат мира превзошёл его ожидания, подарив болельщикам множество ярких матчей и непредсказуемых противостояний.
По словам бывшего форварда, лишь несколько игр оказались действительно неинтересными, тогда как большинство встреч, особенно на стадии плей-офф, получились напряжёнными и зрелищными.
Несмотря на положительные впечатления от турнира, аргентинец по-прежнему убеждён, что оптимальным форматом для чемпионата мира остаётся участие 32 сборных.
«Сначала мне не понравилась эта идея, и я думал, что чемпионат мира получится скучным. Но всё оказалось иначе. Было много интересных матчей, за исключением двух-трёх, и в плей-офф мы увидели очень любопытные пары. И всё же я считаю, что на чемпионате мира должно быть только 32 команды. Потому что это чемпионат мира, и в нём должны играть только лучшие», — заявил Батистута в эфире YouTube-канала Fonbet.