Батистута оценил ЧМ с 48 сборными и призвал вернуть прежний формат

Дата публикации: 16-07-2026 00:24

Легендарный нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута поделился своим мнением о новом формате чемпионата мира, в котором впервые приняли участие 48 национальных команд. По словам экс-футболиста, перед стартом турнира он относился к расширению числа участников весьма скептически, однако по ходу соревнований изменил своё мнение.

Батистута признался, что ожидал увидеть большое количество проходных встреч и менее зрелищный турнир. Тем не менее чемпионат мира превзошёл его ожидания, подарив болельщикам множество ярких матчей и непредсказуемых противостояний.

По словам бывшего форварда, лишь несколько игр оказались действительно неинтересными, тогда как большинство встреч, особенно на стадии плей-офф, получились напряжёнными и зрелищными.

Несмотря на положительные впечатления от турнира, аргентинец по-прежнему убеждён, что оптимальным форматом для чемпионата мира остаётся участие 32 сборных.