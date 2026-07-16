«Сандерленд» объявил о переходе опытного бельгийца Тома Мёнье

Дата публикации: 16-07-2026 00:26

Английский «Сандерленд» официально сообщил о подписании контракта с опытным бельгийским защитником Тома Мёнье. Футболист присоединился к команде в статусе свободного агента после завершения сотрудничества с французским «Лиллем».

Стороны заключили соглашение сроком на два сезона. В составе «чёрных котов» 34-летний правый защитник будет выступать под 12-м номером. Ожидается, что к тренировкам с новой командой бельгиец приступит в начале августа.

Мёнье обладает внушительным опытом выступлений на самом высоком уровне. За годы профессиональной карьеры он провёл свыше 550 матчей на клубном уровне, а также сыграл 83 встречи в составе национальной сборной Бельгии. Совсем недавно защитник представлял свою страну на чемпионате мира 2026 года.

За карьеру бельгиец успел поиграть за ряд известных европейских клубов, среди которых «Брюгге», «Пари Сен-Жермен», дортмундская «Боруссия», «Трабзонспор» и «Лилль». Теперь опытный футболист попробует помочь «Сандерленду» успешно выступить в новом сезоне после возвращения клуба в английскую Премьер-лигу.