Париж охватили беспорядки после полуфинала ЧМ-2026

Дата публикации: 16-07-2026 00:28

Поражение сборной Франции от Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года привело к массовым беспорядкам в Париже. Как сообщает The Athletic со ссылкой на заявление городской прокуратуры, по итогам ночи сотрудники правоохранительных органов задержали 98 человек.

Ситуация осложнилась тем, что матч совпал с празднованием Дня взятия Бастилии, который традиционно сопровождается масштабными мероприятиями по всей стране. Среди задержанных оказались 67 совершеннолетних и 21 несовершеннолетний.

По информации прокуратуры, наиболее серьёзные инциденты были связаны с нападениями на экстренные службы. Нарушители запускали мортирные фейерверки в сторону пожарных и полицейских автомобилей, а также подожгли 12 мусорных контейнеров на улице Реймон Кено. Кроме того, злоумышленники атаковали кошерный супермаркет Hypercacher, разбив витрину магазина.

Отмечается, что большинство задержанных несовершеннолетних подозреваются в кражах с отягчающими обстоятельствами, а также в хранении легковоспламеняющихся материалов.

Власти Франции заранее усилили меры безопасности, поскольку проведение полуфинального матча совпало с национальным праздником. Для обеспечения порядка были привлечены около 5 тысяч полицейских, 2 тысячи жандармов и ещё 2 тысячи сотрудников пожарной службы. Помимо этого, в городе временно ограничили употребление алкоголя в общественных местах и запретили перевозку пиротехнических изделий.

По данным прокуратуры, ещё в ночь на 14 июля были задержаны 35 взрослых. При этом нынешние беспорядки оказались значительно менее масштабными, чем события после победы «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов в мае, когда французская полиция произвела около 780 задержаний.