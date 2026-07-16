01:38 ()
Свернуть список

Париж охватили беспорядки после полуфинала ЧМ-2026

Дата публикации: 16-07-2026 00:28

 

Поражение сборной Франции от Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года привело к массовым беспорядкам в Париже. Как сообщает The Athletic со ссылкой на заявление городской прокуратуры, по итогам ночи сотрудники правоохранительных органов задержали 98 человек.

Ситуация осложнилась тем, что матч совпал с празднованием Дня взятия Бастилии, который традиционно сопровождается масштабными мероприятиями по всей стране. Среди задержанных оказались 67 совершеннолетних и 21 несовершеннолетний.

По информации прокуратуры, наиболее серьёзные инциденты были связаны с нападениями на экстренные службы. Нарушители запускали мортирные фейерверки в сторону пожарных и полицейских автомобилей, а также подожгли 12 мусорных контейнеров на улице Реймон Кено. Кроме того, злоумышленники атаковали кошерный супермаркет Hypercacher, разбив витрину магазина.

Отмечается, что большинство задержанных несовершеннолетних подозреваются в кражах с отягчающими обстоятельствами, а также в хранении легковоспламеняющихся материалов.

Власти Франции заранее усилили меры безопасности, поскольку проведение полуфинального матча совпало с национальным праздником. Для обеспечения порядка были привлечены около 5 тысяч полицейских, 2 тысячи жандармов и ещё 2 тысячи сотрудников пожарной службы. Помимо этого, в городе временно ограничили употребление алкоголя в общественных местах и запретили перевозку пиротехнических изделий.

По данным прокуратуры, ещё в ночь на 14 июля были задержаны 35 взрослых. При этом нынешние беспорядки оказались значительно менее масштабными, чем события после победы «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов в мае, когда французская полиция произвела около 780 задержаний.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close