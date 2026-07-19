Роджерс станет самым дорогим британским футболистом в истории после перехода в «Челси»

Дата публикации: 19-07-2026 15:28

Полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс близок к переходу в лондонский «Челси», а его трансфер обещает войти в историю британского футбола. Как сообщает The Telegraph, сумма сделки составит 117 миллионов фунтов стерлингов, что сделает 23-летнего англичанина самым дорогим британским футболистом всех времён.

По информации источника, часть средств от трансфера получит бывший клуб игрока — «Мидлсбро». Благодаря предусмотренному соглашением механизму выплат команда заработает около 15 миллионов фунтов после завершения сделки.

Таким образом, будет обновлён национальный трансферный рекорд, установленный совсем недавно. Прошлым летом самым дорогим британским игроком стал Эллиот Андерсон, который перешёл из «Ноттингем Форест» в «Манчестер Сити» за 116 миллионов фунтов, однако достижение продержалось совсем недолго.

Как ранее сообщил The Athletic, Роджерс уже согласовал с «Челси» условия долгосрочного соглашения. Контракт будет рассчитан по формуле «6+1», а медицинское обследование футболист должен пройти 20 июля, после чего клубы смогут официально объявить о завершении сделки.

Сообщается, что серьёзный интерес к английскому полузащитнику также проявлял «Арсенал», однако сам футболист сделал выбор в пользу «Челси». По данным источников, ключевую роль в принятии решения сыграл главный тренер лондонцев Хаби Алонсо, который лично убедил Роджерса присоединиться к своей команде.

Напомним, Роджерс перешёл в «Астон Виллу» из «Мидлсбро» зимой 2024 года и за короткое время стал одним из лидеров бирмингемского клуба. Его яркие выступления привлекли внимание ведущих клубов английской Премьер-лиги, а теперь полузащитник готовится оформить один из самых громких трансферов летнего окна 2026 года.