«Шахтёр» направил предложения трём английским клубам по аренде стадиона

Дата публикации: 18-07-2026 22:53

Донецкий «Шахтёр» продолжает поиск домашней арены для проведения матчей Лиги чемпионов сезона-2026/27. По информации журналистов The Athletic Саймона Джонсона и Адама Крафтона, украинский клуб рассматривает сразу несколько стадионов в Лондоне и уже начал официальные переговоры с их владельцами.

Сообщается, что «горняки» направили предложения сразу трём клубам английской Премьер-лиги — «Челси», «Фулхэму» и «Брентфорду». Речь идёт о возможности проведения домашних матчей главного еврокубкового турнира на «Стэмфорд Бридж», «Крейвен Коттедж» или «Брентфорд Комьюнити Стэдиум».

Окончательное решение пока не принято, однако руководство «Шахтёра» рассчитывает в ближайшее время определить наиболее подходящую арену. При выборе стадиона учитываются сразу несколько факторов, включая вместимость, логистику, коммерческие возможности и удобство для болельщиков.

Украинский клуб уже более десяти лет вынужден проводить международные домашние матчи за пределами своей страны. После начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году и утраты возможности использовать «Донбасс Арену» команда регулярно меняет место проведения еврокубковых встреч.

За последние годы «Шахтёр» принимал соперников в различных странах Европы, включая Германию, Польшу и Словению. Теперь одним из наиболее вероятных вариантов становится Лондон, где клуб рассчитывает проводить домашние матчи Лиги чемпионов в новом сезоне. Если переговоры с одним из английских клубов завершатся успешно, «Шахтёр» впервые в своей истории будет принимать соперников по еврокубкам на территории Англии.