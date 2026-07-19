Англия обыграла Францию в голевой феерии и завоевала бронзу ЧМ-2026

Дата публикации: 19-07-2026 02:27

Сборная Англии стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2026, одержав яркую победу над Францией в матче за третье место. Встреча, прошедшая на стадионе «Хард Рок» в Майами, завершилась со счётом 6:4 в пользу команды Томаса Тухеля и стала одним из самых результативных матчей турнира.

Англичане великолепно начали игру и уже на 3-й минуте вышли вперёд благодаря точному удару Деклана Райса. В середине первого тайма преимущество увеличил Эзри Конса, а затем главным героем встречи стал Букайо Сака. Вингер «Арсенала» сначала отличился на 37-й минуте, а в компенсированное к первому тайму время оформил дубль, отправив команды на перерыв при счёте 4:0.

После отдыха французы попытались вернуть интригу. На 48-й минуте Килиан Мбаппе сократил отставание, а спустя шесть минут Брэдли Баркола сделал счёт 4:2. На 66-й минуте Мбаппе оформил дубль, и преимущество англичан сократилось до одного мяча.

Однако в концовке Англия вновь сумела прибавить. На 87-й минуте Сака реализовал пенальти, оформив хет-трик и забив пятый мяч своей команды. Уже в компенсированное время Усман Дембеле ещё раз вернул французам надежду, сделав счёт 5:4, но практически сразу Джуд Беллингем поставил точку в матче, отправив шестой мяч в ворота соперника и установив окончательный результат — 6:4.

Таким образом, сборная Англии завоевала бронзовые медали чемпионата мира — 2026, а Франция завершила турнир на четвёртом месте. Победитель мирового первенства определится в финальном матче, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины.