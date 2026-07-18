Франция – Англия. Прогноз на матч за третье место чемпионата мира - 2026 19 июля

Дата публикации: 18-07-2026 22:58

19 июля на знаменитом стадионе Хард Рок Стэдиум состоится важнейший поединок чемпионата мира по футболу - борьба за третье место между национальными сборными Франции и Англии. Матч обещает стать настоящим украшением турнира, ведь встречаются две топовые европейские команды, каждая из которых хочет завершить этот мундиаль на мажорной ноте.

Начало трансляции запланировано на 00:00 по киевскому времени, и миллионы болельщиков по всему миру будут пристально следить за этим противостоянием.

Франция

Французская сборная подходит к этому матчу после сложного периода и долгого пути под руководством опытного наставника Дидье Дешама. Для Дешама, который уже дал понять, что этим летом завершит свою тренерскую карьеру на посту главного тренера "трёхцветных", это может быть последний важный матч у руля команды. Особое значение этот поединок также имеет для него, ведь как игрок он уже становился чемпионом мира, а в роли тренера повторил этот успех в 2018 году. Безусловно, Дидье стремится красиво попрощаться со сборной, заняв третье место на текущем мировом первенстве.

По ходу нынешнего чемпионата французы демонстрировали уверенную и зрелищную игру. Лидер команды Килиан Мбаппе был в отличной форме, регулярно поражая ворота соперников и несколько раз оформляя дубли. Франция уверенно шла по турнирному пути, одерживая одну победу за другой и не познавала поражений вплоть до полуфинала, что выделяло их среди других участников. Многие эксперты считали, что именно "трёхцветные" главные кандидаты на титул, но судьба распорядилась иначе. В полуфинальной встрече с Испанией французов подвела реализация моментов, а допущенные ошибки (особенно пенальти, который привёз Динь) стоили слишком дорого. Мбаппе и его партнёры в том поединке забить так и не сумели, поэтому о третьем подряд финале придётся лишь мечтать.

Англия

Англичане, в свою очередь, также ставили перед собой амбициозные задачи и вновь, как и на чемпионате мира 2018 года, повторили путь до полуфинала. Ранее под руководством Гарета Саутгейта команда уже демонстрировала стабильные результаты, играя в финалах крупнейших турниров, но дважды подряд терпела неудачи на чемпионатах Европы. На этом мундиале к тренерскому штабу присоединился Томас Тухель, который привнес новое видение, хотя стиль "трёх львов" по-прежнему вызывал вопросы у экспертов за счёт своей прагматики.

В отборочном цикле англичане не проиграли ни одного матча, а на групповом этапе главного турнира не сумели пробить лишь защиту Ганы, сыграв с ней вничью. Основные проблемы в команде преподнес четвертьфинальный матч с Норвегией, когда благодаря волевой победе 2-1 в дополнительное время смогли пройти дальше. Британские СМИ тогда отмечали, что Джуд Беллингем публично выразил недовольство тренеру, а сам Тухель был крайне критичен к уровню игры своих подопечных. Может быть, эта напряжённость сказалась на полуфинальном выступлении, где после гола Гордона сборная Англии ушла в глубокий оборонительный режим, но не удержала преимущество и пропустила за четверть часа до финального свистка, проиграв дальше уже без борьбы.

Статистика личных встреч

В последних девяти встречах этих команд преимущество за Францией - шесть побед при всего одном поражении, причём обе предыдущие игры также завершились в пользу французов.

Вероятные стартовые составы:

Франция: Меньян, Гюсто, Люка Эрнандес, Конате, Тео Эрнандес, Заир-Эмери, Канте, Аклиуш, Шерки, Тюрам, Мбаппе

Англия: Пикфорд, Кванса, Конса, Гехи, О'Райли, Майну, Эзе, Мадуэке, Беллингем, Рэшфорд, Кейн

Прогноз

Большинство букмекерских контор считают фаворитом предстоящего матча именно сборную Франции - фактор прощального поединка для Дешама наверняка станет дополнительной мотивацией для игроков. Французам явно хочется порадовать своего наставника победой и добиться успеха, который станет достойным завершением его яркой тренерской карьеры. Коэффициент на победу Франции в основное время составляет 2,03. Ожидаем зрелищный и напряжённый матч, где игроки постараются продемонстрировать максимум своих возможностей.