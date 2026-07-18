«Зенит» обыграл «Спартак» по пенальти и завоевал Суперкубок России

Дата публикации: 18-07-2026 22:48

Санкт-петербургский «Зенит» стал обладателем OLIMPBET Суперкубка России, обыграв московский «Спартак» в напряжённом противостоянии, судьба которого решилась лишь в серии пенальти. Основное время встречи, прошедшей на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде, завершилось со счётом 1:1, а в послематчевой серии точнее оказались футболисты «Зенита» — 4:2.

Стартовые минуты матча прошли в равной борьбе, однако именно «Спартак» сумел открыть счёт. Автором первого гола стал полузащитник Кристофер Мартинс, который вывел красно-белых вперёд и приблизил команду к победе в первом официальном матче нового сезона.

После пропущенного мяча «Зенит» значительно прибавил в атаке и добился своего. Судья Евгений Буланов назначил пенальти за игру рукой защитника «Спартака» Александера Джику, а нападающий петербуржцев Александр Соболев уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, восстановив равновесие на табло.

Победителя пришлось определять в серии пенальти, где хладнокровнее оказались действующие чемпионы России. Игроки «Зенита» реализовали четыре своих попытки, тогда как футболисты «Спартака» дважды допустили ошибки, что принесло команде из Санкт-Петербурга победу со счётом 4:2 в серии и первый трофей сезона-2026/27.

Напомним, по итогам прошлого чемпионата России «Зенит» завоевал золотые медали, набрав 68 очков в 30 турах. «Спартак» завершил сезон на четвёртом месте с 52 очками, однако получил право сыграть в Суперкубке благодаря победе в Фонбет Кубке России. Теперь же первый официальный трофей нового сезона вновь отправился в Санкт-Петербург.