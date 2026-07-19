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Каир претендует на проведение Суперкубка Испании 2027 года

Дата публикации: 19-07-2026 15:30

 

Египет стал одним из главных претендентов на проведение Суперкубка Испании 2027 года. Как сообщает Marca, Египетская футбольная ассоциация уже направила официальный запрос в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), предложив организовать турнир в Каире.

По информации источника, необходимость поиска новой площадки возникла после того, как Саудовская Аравия отказалась от проведения соревнования. Причиной стало совпадение сроков турнира с Кубком Азии, из-за чего организаторы были вынуждены искать альтернативные варианты.

Помимо Египта, интерес к проведению Суперкубка Испании проявили США, Мексика, Китай и Катар. Однако катарская заявка, как отмечается, сталкивается с определёнными трудностями, связанными с вопросами региональной безопасности. На этом фоне шансы Египта значительно выросли, и страна считается одним из основных кандидатов на получение права принять престижный турнир.

Матчи Суперкубка Испании запланированы на первую неделю февраля 2027 года. Уже известны и полуфинальные пары турнира. В одном из противостояний «Барселона» встретится с мадридским «Атлетико», а во втором полуфинале «Реал» сыграет против «Реала Сосьедад».

В Королевской испанской футбольной федерации подтвердили, что продолжают изучать все поступившие предложения. Окончательное решение о месте проведения Суперкубка Испании будет принято после оценки организационных, коммерческих и логистических условий, предложенных каждым из претендентов.

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